Riforma della giustizia, Delmastro: “Avanti spediti, la maggioranza degli italiani e dei magistrati la vuole”

Verso la meta

«La riforma della giustizia prosegue spedita in Parlamento e nella primavera del 2026 ci sarà il referendum costituzionale-confermativo». Lo dichiara ad Affaritaliani.it il sottosegretario al ministero della Giustizia, Andrea Delmastro. Che aggiunge: «Siamo convinti che la maggioranza degli italiani sarà dalla nostra parte, non solo per i sondaggi che sono usciti finora e che tutti danno la vittoria del SI’ alla riforma, ma anche perché la stragrande maggioranza della Magistratura stessa è favorevole e non vede l’ora di archiviare questa brutta pagina della sua storia e ridare onorabilità e credibilità alla giustizia italiana».

«Il sorteggio, volto ad eradicare la patologia del sistema delle correnti, garantirà finalmente ai magistrati stessi di poter confidare, per la crescita professionale, sul merito e non più sulla necessità della affiliazione a questa o a quella corrente. La riforma libera la Magistratura dalla politica e libera i magistrati dal giogo del correntismo asfittico», conclude il sottosegretario di Fratelli d’Italia.

(Italpress)