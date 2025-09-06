Rapporto Human Index, brividi per la sinistra. Il Pd crolla al 22%, FdI sale l 29,4%. Alle regionali in testa Acquaroli e Occhiuto

Sondaggi

Nuova doccia fredda per le sinistre a poche settimane dalle regionali. Centrodestra continua a crescwere mentre le opposizioni perdono punti. È la fotografia scattata dal rapporto Human Index, che unisce e sintetizza i dati dei sondaggi e quelli del web e social listening, realizzato da Vis Factor in collaborazione con l’istituto sondaggistico Emg Different. Il sentiment degli elettori è chiaro. Fratelli d’Italia si conferma saldamente il primo partito italiano con il 29,4% delle intenzioni di voto registrando una crescita dello 0,7% rispetto all’anno scorso. Seguono il Partito democratico che perde quasi un punto e mezzo e scende al 22%. Al terzo posto il Movimento 5 Stelle al 12,6% (+0,1%). In crescita anche Forza Italia al 10,2% (+0,2%) e la Lega al 9,2% (+0,1%). Tra le file dell’opposizione in calo anche Avs che perde lo 0,,2%),Seguono Azione al 3% (+0,5%) e Italia Viva al 2,1% (+0,1%).

Sondaggio Human Index: FdI cresce ancora, le sinistre crollano

Non va meglio per le sinistre con la popolarità dei leader. La premier e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, come accade da oltre tre anni, è in cima alla classifica di gradimento dei leader politici con il 43,6% 43,6%. Schlein superta da Conte(+3 per cento rispetto a quattro mesi fa). Al secondo posto stabile il vicepremier e leader azzurro Antonio Tajani, con il 32,8%. Giuseppe Conte, con il 27,2%, vince il derby con Elly Schlein ferma al 25,5%.A seguire il leader della Lega, Matteo Salvini, in crescita con il 26%.

Meloni la leader più amata con il 46,3%, Schlein superata da Conte

Tra i ministri il podio spetta ad Antonio Tajani con un gradimento del 32,8%. Alle sue spalle, emerge dal rapporto Human Index, si collocano il titolare dell’Interno, Matteo Piantedosi, con il 30,3%, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, con il 29,8%. Ottime notizie per il centrodestra anche per le previsioni elettorali delle prossime regionali. Nella Marche il governatore uscente di FdI, Francesco Acquaroli è primo con 58,9%, Francesco Acquaroli. Se si votasse oggi avrebbe la meglio sull’avversario dem Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro e candidato del centrosinistra, che si ferma al 49,8%. In Calabria, con un sentiment positivo del 55,5%, Roberto Occhiuto, uscente ricandidato dal centrodestra alle elezioni del 5 e 6 ottobre, vincerebbe la sfida con Pasquale Tridico, europarlamentare e candidato del centrosinistra, che si ferma al 39,6%.