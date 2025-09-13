Piano Mattei a Paestum, Urso: “È la riscossa dell’Occidente in Africa”. Cirielli: “Un’iniziativa geniale della premier”

Spazio Sud

Piano Mattei sotto i riflettori a Paestum nel corso dell’evento “Spazio Sud” promosso dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia. “Il Piano Mattei è il Piano di riscossa dell’Occidente in Africa in un contesto in cui appare isolato, assediato, come dimostra anche emblematicamente la foto di Pechino”. Così il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso che ha sottolineato come in questa rinascita l’Italia sia il Paese capofila. “È il paese che indica la via non solo nei confronti delll’Africa ma anche dell’America latina e dei “paesi del Golfo”. Verso est – osserva il ministro – “si è rialzata una cortina di ferro, per fortuna un po’ più in là di Trieste. Di conseguenza oggi l’Europa e quindi l’Italia possono crescere solo sul fronte Mediterraneo guardando all’Africa e al Medio oriente”.

Piano Mattei, Urso: è la riscossa dell’Occidente in Africa

Presente allo stesso panel il viceministro agli Esteri, Edmondo Cirielli. “Circa un miliardo di euro l’anno prima veniva regalato alle organizzazioni delle Nazioni unite, che hanno una serie di difetti e costano molto, dunque arriva poco al sud globale. Non avevamo un ritorno economico o diplomatico. Il ‘Piano Mattei’ è un’iniziativa geniale della nostra premier Meloni. Che parte dalla considerazione che l’Africa non è un continente povero. Se noi riusciamo a far sviluppare gli attuali poverissimi cittadini, con le potenzialità di un continente ricchissimo, in una classe media, facciamo del bene a loro e creiamo un grande mercato. È un’operazione che ci ha dato in pochissimo tempo grande visibilità”.

Tremonti: per valutarlo servono decenni, critiche senza senso

L’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti , deputato di FdI, chiarisce e il Piano Mattei e il “Sud globale” sono due cose diverse. “Il sud globale è l’ultima invenzione cinese, una visione geopolitica costruita e sviluppata negli anni che nasce fuori dall’Africa, non la comprende”. Così Tremonti che aggiunge ” Alla parata militare a Pechino, va notata la presenza del presidente D’Alema”. Il Piano Mattei – prosegue Tremonti – ha ricevuto “tante critiche in Parlamento ma in realtà è appena cominciato. Il profilo temporale per fare una valutazione è di decenni”. Ma “ci sono nove paesi pilota, opere importanti già avviate, non solo simboliche, come il Corridoio di Lobito. Italia e Europa saranno presenti in modo diretto ma non coloniale in Africa. Data la natura dell’industria italiana, sarà un posto di espansione notevole del nostro export”.