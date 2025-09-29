“Per colpire mia figlia hanno detto pure che ero un picchiatore fascista”: il papà di Beatrice Venezi contro la casta rossa

Parla Gabriele Venezi

“Non tocca ai sindacati giudicare la bravura e la competenza di un direttore. Sono animati dalla paura di perdere i privilegi da piccola casta. Del resto sono gli stessi che, prima di mia figlia, hanno contestato Chung Myung-whun come direttore d’orchestra”. Lo spiega alla Stampa Gabriele Venezi, padre di Beatrice, immobiliarista.

Polemiche a Venezia mentre lei sta dirigendo Placido Domingo a Bangkok,

Com’è abitudine della sinistra, quando si tratta di attaccare un avversario e una personalità al di fuori della loro sfera di influenza, alcuni media hanno controllato l’albero genealogico, compulsando il curriculum del padre di Beatrice Venezi. Hanno infatti pesare come un macigno l’antica militanza politica di Gabriele Venezi in Forza Nuova. Attualmente l’imprenditore toscano è anche direttore editoriale del giornale online Lucca Times.

Gabriele Venezi contro la casta rossa: mia figlia è inattaccabile

In merito alle polemiche che si sono scatenate dopo la nomina della figlia a direttore musicale della Fenice di Venezia, ridicolizza la sinistra. «Molti hanno scritto che mia figlia Beatrice Venezi non abbia le competenze per la direzione musicale del Teatro La Fenice di Venezia perché figlia di un picchiatore di destra, riferendosi al mio passato – prosegue -. Eppure io ho smesso di fare politica attiva da 15 anni, anche per evitare che fosse d’ostacolo alla sua carriera”.

Gabriele Venezi spiega di avere sentito la figlia in questi giorni, “si sente amareggiata per le polemiche e le bugie scritte e dette sul suo conto”, sottolinea. “C’è chi si è spinto a scrivere che mia figlia non abbia neppure i titoli di studio per la direzione. Un cumulo di bugie e di critiche da parte di incompetenti. Beatrice dirige ora il Teatro Colón a Buenos Aires. Sta preparando La Traviata per il centenario di uno dei teatri più prestigiosi del mondo, non solo dell’America Latina – conclude – . Ha scritto quattro libri, ha inciso dischi e ha diretto orchestre celebri. Ma nessuno guarda il curriculum, sono tutti accecati da qualcos’altro”.