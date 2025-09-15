Novantesimo della nascita di Pinuccio Tatarella, la Fondazione presenta il libro “Bari: la cultura nella piazza mediterranea”

Politica e cultura

In occasione del 90° anniversario della nascita di Pinuccio Tatarella, la Fondazione Tatarella organizza un evento speciale per celebrare la memoria e l’eredità culturale e politica di una delle figure più significative del centrodestra italiano. Mercoledì 17 settembre, alle ore 19, presso la Fondazione Tatarella (via Piccinni 97 a Bari), si terrà la presentazione del libro di Giuseppe Tatarella “Bari: la cultura nella piazza mediterranea”. Il volume, scritto pochi mesi prima della sua prematura scomparsa, quando era assessore alla Cultura della città di Bari, è – come scrive nella prefazione – “un saggio antologico di documentazione, contestazione e sfida, nata a caldo nelle ore dell’assalto critico-culturale della sinistra”. Una raccolta di articoli e testimonianze al centro di una polemica sul programma culturale della fine degli anni Novanta, che non relegava la cultura ai luoghi istituzionali, ma puntava alle piazze.

La “piazza mediterranea” era per Tatarella un modello di democrazia partecipativa e dialogo interculturale. Utile per comprendere anche le sfide contemporanee dell’integrazione, ma anche un invito a riscoprire Bari come laboratorio di convivenza ed esempio concreto di come il Mediterraneo possa unire invece di dividere. Perché “Bari è una città di mare che non vive sul mare e di mare”. L’obiettivo della pubblicazione, si legge nella prefazione scritta da Tatarella, infatti, era quello di “raccogliere la protesta passando da una polemica di breve e consumabile durata ad una stagione di doppia sfida politica e culturale”.

Durante la serata interverranno: Francesco Ventola, parlamentare europeo di FdI, Rosario Polizzi, già deputato di An, Nino Marmo, già consigliere regionale di An, Fabrizio Tatarella, vicepresidente Fondazione Tatarella Alessandra Colucci, giornalista, William Formicola, giornalista Angiola Filipponio Tatarella, docente all’Università degli Studi di Bari, già assessore alla Cultura, Raffaele Lorusso, giornalista, Annalisa Tatarella, giornalista, Michele De Feudis, giornalista.