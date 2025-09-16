Notte di fuoco su Gaza, Israele entra con aerei e tank. “Sta bruciando tutto”. In fuga 300mila palestinesi

L'invasione della Striscia

Tutto come previsto e come annunciato. Nella notte i carri armati delle Idf sono entrati a Gaza City e l’esercito israeliano ha iniziato l’invasione della roccaforte chiave nella Striscia settentrionale. Dopo settimane di crescenti attacchi aerei sulla città, sembra che le Idf abbiano quindi lanciato questa notte l’invasione terrestre su larga scala. Gaza sta bruciando” e “le Idf stanno colpendo le infrastrutture terroristiche con il pugno di ferro”, ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz dopo che nella notte è iniziata l’operazione militare per occupare Gaza City.

Gaza invasa, Israele va alla ricerca degli ostaggi

“I soldati dell’Idf stanno combattendo eroicamente per creare le condizioni per il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas”, ha aggiunto Katz. “Non cederemo né torneremo indietro finché la missione non sarà completata“. I media palestinesi riferiscono che l’esercito israeliano ha attaccato la città anche con aerei da guerra, artiglieria e droni. Secondo fonti della Striscia, i carri armati dell’esercito israeliano sono entrati nel cuore della città, con scene e livelli di guerra mai visti nel nord di Gaza negli ultimi due anni.

Trump avverte Hamas sugli ostaggi, Netanyahu ringrazia

“Ho appena letto una notizia secondo cui Hamas ha spostato gli ostaggi in superficie per usarli come scudi umani contro l’offensiva terrestre di Israele. Spero che i leader di Hamas sappiano a cosa vanno incontro se fanno una cosa del genere. Questa è un’atrocità umana, come poche persone hanno mai visto prima. Non lasciate che accada, altrimenti, tutte le scommesse sono chiuse. Liberate tutti gli ostaggi ora!”, il commento su Truth del presidente Usa Donald Trump alla notizia dell’operazione israeliana.

Fuga di massa da Gaza

Oltre 350.000 palestinesi hanno finora lasciato Gaza City dirigendosi verso altre zone della Striscia. E’ la stima delle Idf che si riferisce a quante persone avessero abbandonato Gaza City prima del lancio dell’offensiva militare per occupare la città. Secondo una fonte della difesa citata dal Times of Israel, altre migliaia di persone avrebbero abbandonato Gaza City durante la notte per i massicci attacchi aerei sulla città. La fonte ha aggiunto che il numero di civili palestinesi che lasceranno Gaza City probabilmente aumenterà con il progredire dell’offensiva terrestre delle Idf contro Hamas.