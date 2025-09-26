Misterioso rapimento di un ragazzo a Vittoria (Ragusa): un 17enne è stato portato via da uomini incappucciati

In azione ieri sera

Misterioso sequestro di un ragazzo, ieri sera, nel centro di Vittoria, in provincia di Ragusa. Due uomini, armati di pistola e col volto coperto, sarebbero scesi da un’auto e lo avrebbero costretto a salire a bordo. I due avrebbero chiamato per nome il ragazzo che, secondo le prime informazioni, è il figlio di un noto commerciante della zona. Il sequestro sarebbe avvenuto sotto gli occhi di alcuni coetanei della vittima. Le indagini sono condotte dalla polizia. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sequestrato ieri sera a Vittoria, nel Ragusano, intorno alle 21.30, sarebbe stato portato via a bordo di una Fiat Panta. Due uomini, col volto coperto e armati, sarebbero scesi dall’auto, avrebbero chiamato per nome il giovane e lo avrebbero costretto a salire a bordo. I due avrebbero lasciato a terra il cellulare del giovane.

Il rapimento del minorenne a Vittoria

Il giovane rapito è un 17enne figlio maggiore di una famiglia molto nota a Vittoria. Commercianti nel settore della produzione e vendita di prodotti ortofrutticoli. Una famiglia tranquilla. L’episodio appare gravissimo anche per le modalità con cui è stato messo in atto. Un commando che avrebbe agito con estrema freddezza, chiamando per nome il ragazzo, isolandolo dal gruppo di giovani con i quali si accompagnava. Gli hanno fatto abbandonare il telefono per evitare possibilità di essere rintracciati con le celle telefoniche prima di farlo salire su una delle due autovetture con cui sono arrivati sul posto. Avrebbero parlato in italiano, non si tratterebbe di stranieri. Si sono dileguati nel nulla. Le modalità di azione e la freddezza operativa fanno pensare ad un gruppo esperto. Gli inquirenti stanno scandagliando ogni aspetto della vita privata e lavorativa della famiglia per capire il movente e al contempo acquisendo tutte le immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati. Nessuna pista esclusa al momento.

Dopo il rapimento, il sindaco di Vittoria Francesco Aiello ha convocato oggi, venerdì 26 settembre, la giunta municipale: “Siamo preoccupati ovviamente – dice – e vicini alla famiglia”. Il primo cittadino chiede “misure straordinarie” allo Stato.