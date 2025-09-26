Meloni chiama la mamma di Alberto Trentini: massimo impegno del governo per riportarlo in Italia

Detenuto in Venezuela

“Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con la madre di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela”. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, nella quale si sottolinea che il premier “ha rinnovato la propria personale vicinanza e quella del Governo alla famiglia dell’operatore umanitario italiano, che ha potuto ricevere una visita del Capo missione italiano a Caracas lo scorso 23 settembre”.

In particolare, la premier “Meloni ha confermato alla signora Armanda Colusso Trentini la grande attenzione con cui il Governo segue la vicenda e il suo massimo impegno, attraverso tutte le strade praticabili, per un esito positivo”. Il cooperante italiano era stato arrestato il 15 novembre 2024 e inizialmente se ne erano perse le tracce. Un’ennesima riprova dell’impegno profuso dalla premier per riportare a casa gli italiani detenuti all’estero. Al momento, non sono ancora chiari i capi d’imputazione a carico del 46enne detenuto in Venezuela.

Meloni sente la mamma di Alberto Trentini: tutti gli italiani riportati a casa dal governo

Fino ad ora il governo Meloni è riuscito a riportare a casa la giornalista Cecilia Sala dall’Iran e Chico Forti dagli Usa nel 2025: quest’ultimo è stato detenuto in Florida per 24 anni. Anche l’attivista per i diritti umani Patrick Zaki è riuscito a tornare in Italia il 20 luglio 2023 grazie all’impegno dell’esecutivo. Era stato arrestato nel 2020 all’aeroporto egiziano de Il Cairo: il giovane era uno studente all’università di Bologna. Vale lo stesso per Alessia Piperno, la travel blogger arrestata il 28 settembre 2022 in Iran e che grazie all’impegno diplomatico della Farnesina è stata liberata dopo 45 giorni di prigionia e riportata in Italia.

In conclusione anche Ilaria De Rosa, l’hostess 23enne arrestata in Arabia Saudita con l’accusa di aver detenuto sostanze stupefacenti, è riuscita a tornare in Italia dopo 6 mesi di detenzione grazie all’impegno del ministero degli Esteri italiano. Il governo arabo non le ha mai concesso lo sconto della pena, nonostante lei si fosse sempre dichiarata innocente.