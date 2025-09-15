Meloni, gli auguri al “Domani” e il monito sulla libertà di stampa: “Verità e consapevolezza da tutelare, grande sostegno dal Governo”

Il messaggio della premier

In questi giorni il quotidiano “Il Domani” sta festeggiando i suoi cinque anni di vita, raccogliendo commenti e auguri di esponenti politici. Oggi, con le lettere di Elly Schlein, Matteo Salvini e Giuseppe Conte, aventi ovviamente a tema la libertà di stampa, è stata pubblicata anche la missiva della premier Giorgia Meloni. “Sono profondamente convinta che non possa esserci una vera democrazia in un contesto nel quale i cittadini non hanno la possibilità di accedere ad un’informazione libera e non condizionata. Il diritto di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento e da chi farsi governare diventa ben poca cosa se la scelta compiuta non si basa su criteri di verità e consapevolezza”, scrive la premier Giorgia Meloni, nel suo messaggio di saluto.

“La libertà di stampa è, quindi, un presupposto imprescindibile per qualsiasi sistema che voglia definirsi genuinamente democratico. È un bene prezioso, che siamo tutti chiamati a proteggere e tutelare. Come sta facendo anche questo Governo, con il sostegno all’editoria, la disponibilità ad attuare l’equo compenso per i giornalisti, l’impegno per garantire agli operatori dell’informazione inviati all’estero, in particolare nelle aree sensibili e ad alta intensità bellica, di svolgere il loro lavoro nelle migliori condizioni di sicurezza”, scrive la presidente del Consiglio.

Per festeggiare il compleanno, Domani ha rinnovato la grafica del sito, la “casa” online del quotidiano. L’editoriale parla di “iniziative per stringere ancora di più il patto di fiducia con le abbonate e gli abbonati” e di rafforzare il ruolo del giornale nella comunità dei lettori. E nel ricordare le inchieste svolte dal giornale, si ricorda che “a questo (e molto altro, ma qui il mio spazio finisce) è servito Domani in questi primi cinque anni. L’ingegnere Carlo De Benedetti l’ha fondato per essere libero e indipendente. La sua missione non cambierà. Al servizio, sempre, dell’interesse dei lettori”.