Mattia Furlani fa il salto più lungo dei Mondiali: è oro. Meloni: “Grandissima impresa” (video)

A Tokyo

«Campione! Grandissima impresa di Mattia Furlani che conquista l’oro – il primo per l’Italia – nel salto in lungo ai Mondiali di Atletica a Tokyo. Un augurio speciale anche a tutti gli atleti italiani impegnati in questi giorni sul palcoscenico mondiale: il vostro impegno e la vostra passione sono un esempio per tutti noi». Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

Quella dell’azzurro è stata un’impresa incredibile, una prestazione da applausi. La prima medaglia d’oro ai Mondiali di atletica di Tokyo, in Giappone, porta la firma di Mattia Furlani, nel salto in lungo. Gara da incorniciare per l’azzurro delle Fiamme Oro che al quinto tentativo ha fatto registrare la misura di 8.39. Inutili poi i tentativi di rimonta da parte degli avversari: il giamaicano Tajay Gayle (8.34) ha conquistato l’argento; bronzo per il cinese Yuhao Shi (8.33). «Non so se è reale, finché non sento l’inno non ci credo», ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport Furlani, 20enne, nato a Marino.

«È una medaglia che pesa, stasera è successo qualcosa di magico. Abbiamo gestito la gara in maniera perfetta, ci abbiamo creduto fino all’ultimo salto e abbiamo aggiustato la tecnica salto dopo salto. Devo ringraziare mia mamma in primis, ha fatto un lavoro memorabile. È stato un anno fantastico, di grande crescita», ha aggiunto l’azzurro.

Si chiude una stagione incredibile nella quale Furlani ha vinto l’oro anche ai Mondiali indoor di Nanchino: «Abbiamo lavorato tantissimo – ha aggiunto -, ho avuto l’onore e la fortuna di avere con me un team fantastico. Sono riuscito a ripagarli. Ringrazio tutti, abbiamo gestito un anno bellissimo ma allo stesso tempo complicato. È stata una stagione che abbiamo pianificato per bene e il risultato è arrivato. È solo l’inizio per me, dobbiamo lavorare ancora sul salto, ma raggiungere questi risultati è davvero fantastico».

Rocca: “Mattia Furlani orgoglio del Lazio e d’Italia”

«Orgoglio del Lazio e d’Italia: Mattia Furlani è campione del mondo nel salto in lungo. Un ragazzo di Marino adottato da Rieti per gli allenamenti che con talento, sacrificio e determinazione, ha portato il nostro Paese sul gradino più alto del podio mondiale». Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

«La sua vittoria – prosegue Rocca – non è solo un risultato sportivo straordinario, ma il segno di una terra che sa crescere giovani capaci di trasformare i sogni in realtà. A Mattia vanno le congratulazioni più vive e il ringraziamento di tutti noi: ha regalato emozioni che resteranno nella storia e ha mostrato ai ragazzi e alle ragazze del Lazio che nulla è impossibile quando ci si mettono passione e cuore».