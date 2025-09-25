Marche, il Pd con l’acqua alla gola pubblica un “video fake” di Acquaroli. FdI: “Inaccettabile”

La denuncia di Montaruli

Esponenti del Partito Democratico tagliano parti del discorso del presidente uscente in un modo maldestro. Cresce il nervosismo per la imminente sconfitta

Il Partito Democratico sente di avere perso le elezioni regionali delle Marche. A tre giorni dal voto, arriva la denuncia di Fratelli d’Italia. La compagine che sostiene Matteo Ricci è arrivata addirittura ad alterare un video di Francesco Acquaroli, tentando maldestramente di fargli attaccare Giorgia Meloni. Cosa ovviamente che non è mai avvenuta. A denunciare i fatti è stata la vicecapogruppo di FdI alla Camera, Augusta Montaruli.

Il video adulterato di Acquaroli

Il presidente uscente delle Marche, protagonista di un ottimo lavoro nella sanità, in un video aveva accusato i governi succedutisi dal 2013 al 2020 di avere de-finanziato il settore. Era l’era pre-Covid. Alcuni esponenti del Pd hanno pubblicato il video di Acquaroli togliendo il riferimento temporale e insinuando, quindi, che il governatore volesse attaccare l’attuale esecutivo. Un cosa intollerabile.

Le parole di Montaruli: “Vergognosi”

“Capisco che i colleghi del Pd siano disperati per la polvere che Francesco Acquaroli sta facendo mangiare a Matteo Ricci ma arrivare a tagliare un video del presidente della regione Marche stravolgendone il significato non è solo da disperati ma da disonesti”. Lo ha detto la vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Augusta Montaruli. “Sui loro profili social i colleghi del Partito democratico hanno appena pubblicato un video in cui Acquaroli accusa le politiche nazionali del definanziamento della sanità pubblica. Lasciando intendere che l’invettiva sia contro il governo di Giorgia Meloni. Peccato che a controllare il filmato ci si accorga che hanno tagliato la parte immediatamente successiva in cui aggiunge il riferimento temporale al 2013/2020. Anni in cui al governare c’erano loro e non noi. Non siete solo disperati. Siete vergognosi”, ha concluso Montaruli.

La sensazione di perdere

Nell’era social taroccare un video è abbastanza comune ma se a farlo sono esponenti politici il discorso è grave. L’unica attenuante (si fa per dire) è che il Pd ha la sensazione netta di perdere la partita marchigiana. Ma perdere in questo modo diventa disonorevole.