Lollobrigida: “Von der Leyen ha detto ciò che l’Italia dice da tempo. Gli agricoltori sono custodi del territorio”

Bruxelles e made in Italy

“Von der Leyen nel suo discorso ha detto tutto ciò che l’Italia dice da tempo. Ha detto che gli agricoltori non sono solo operatori economici, ma custodi del territorio. Ha detto che i nostri agricoltori non possono subire la concorrenza sleale da parte di produttori che non rispettano i nostri standard ambientali e non rispettano i diritti dei lavoratori. Ha detto che gli agricoltori non devono essere sotterrati dalle scartoffie ma che sono meritevoli di fiducia. Sono tutte cose che l’Italia dice dal primo giorno di governo e ogni volta, non da ultimo a Copenaghen, lo ripeto ai membri della Commissione e ai parlamentari. È bello sentire pronunciare queste parole ma riteniamo che debbano seguire fatti concludenti”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“L’Italia continuerà a lavorare perché gli agricoltori abbiano il loro fondo dedicato ed intangibile, per avere investimenti a livello europeo in infrastrutture, per avere controlli effettivi sulle merci in ingresso. L’Italia non mancherà di lavorare perché queste parole informino pienamente le politiche europee e per superare la attuale proposta della Commissione, che nonostante l’infaticabile lavoro del vicepresidente esecutivo Fitto, non si può considerare soddisfacente”, conclude il ministro. (Italpress)