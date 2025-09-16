L’odio di sinistra fa volare FdI nei sondaggi: il Pd crolla, male i partiti che speculano sul dramma di Gaza

Swg per La7

Nella settimana dell’orribile omicidio firmato “Bella Ciao” dell’intellettuale di destra Charlie Kirk, non paga la linea della criminalizzazione delle idee altrui da parte della sinistra, che sulla vicenda americana ha cercato di “marciare” sui media e sui social. Nel sondaggio settimanel di ieri sera, nel tg de La7, condotto da Enrico Mentana, Fratelli d’Italia consolida la sua posizione di primo partito, crescendo al 30,4% e guadagnando quattro decimali nell’ultima settimana. In calo invece il Partito Democratico, che scende al 21,9% (-0,3) , e il Movimento 5 Stelle, ora al 13,3%. La Lega avanza leggermente all’8,7%, mentre Forza Italia arretra all’8,1% e Verdi e Sinistra si fermano al 6,6%. Tra i partiti minori, Azione e +Europa segnano piccoli progressi rispettivamente al 3,4% e al 2,1%, Italia Viva resta stabile al 2,4%, mentre le altre liste crescono al 2,1%. Cala infine la quota di chi non si esprime, ora al 31%.

Neanche il tentativo della sinistra di cavalcare la Flotilla dei pro Pal, in navigazione verso Gaza, ha sortito gli effetti sperati. Il consenso sui media è superiore a quello che c’è tra la gente comune, che interpreta come demagogica e sostanzialmente inutile l’iniziativa della flotta guidata da Greta Thunberg.

Il sondaggio con il boom di FdI nel video de La7