Lo scivolone di Sanchez, il pacifista: “Solo sanzioni a Israele, peccato che la Spagna non abbia il nucleare…” (video)

Il premier iberico

“La Spagna, come sapete, non ha bombe nucleari, né portaerei o grandi riserve di petrolio, da soli non possiamo fermare l’offensiva israeliana. Ma questo non significa che smetteremo di provarci. Perché ci sono cause per cui vale la pena lottare, anche se non è solo nelle nostre mani vincerle”. E’ divampata la polemica sulle chat e sui siti internet per le parole pronunciate tre giorni fa da Pedro Sanchez, quando il premier spagnolo ha annunciato le nuove misure predisposte dal suo governo per “fermare il genocidio a Gaza” (VIDEO). Parole – rilanciate solo da alcuni media – che si prestano a diverse e inquietanti interpretazioni perché sembrano lasciar intendere il “rammarico” per non avere armi nucleari con cui fermare l’offensiva israeliana a Gaza.

La risposta a Sanchez di Netanyahu sul nucleare e Israele

Le dichiarazioni del presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, per cui il suo Paese non può fermare Israele “perché non possiede armi nucleari”, sono una “minaccia di genocidio” per l’unico Stato ebraico al mondo, ha replicato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un messaggio pubblicato su X. “Le dichiarazioni del premier Sanchez per cui la Spagna non può fermare la battaglia di Israele contro i terroristi di Hamas perche’ non possiede armi nucleari riecheggiano i toni dell’Inquisizione spagnola e della successiva espulsione degli ebrei dalla Spagna”, ha scritto il premier israeliano. “A quanto pare – ha proseguito Netanyahu – questi eventi, uniti al sistematico sterminio degli ebrei durante l’Olocausto, non sono sufficienti per Sanchez”.