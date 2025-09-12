La figuraccia di De Luca con l’artista di 71 anni: “Che bella figlia!”. Ma è la giovane moglie… (video)

Il governatore scivola

Una figuraccia internazionale con l’archistar indiano se la poteva risparmiare. Ma l’ansia da showman ha tradito ancora una volta Vincenzo De Luca, che ha confuso la giovane moglie (30 anni di meno) del settantunenne sculore Anish Kapoor per la figlia. “Siamo grati a lei per avere arricchito la nostra città di un altro segno di arte, come dice questa bellissima ragazza che non è solo una brava traduttrice ma è la figlia di Kapoor, ed è meglio del traduttore dell’Eav”, ha detto ieri il governatore della Campania sul palco della presentazione della nuova stazione della Linea 7 della Metropolitana di Napoli, realizzata dall’artista indiano, che però era sul palco con la sua compagna e non con sua figlia. De Luca è stato richiamato da alcune persone presenti e subito si è corretto: “La moglie, chiedo scusa. Anche in questo Kapoor dimostra di essere un creativo. Siamo gemellati da questo punto di vista sui gusti”. Neanche Fico sarebbe arrivato a tanto, ma non mettiamo limiti alla decenza…