Kirk, agghiacciante Odifreddi su La 7: “Chi semina vento raccoglie tempesta”. Parenzo sconvolto, caos in studio (video)

Orrore. Il matematico Piergiorgio Odifreddi è protagonista di un mostruoso intervento giustificazionista dell’omicidio del giovane attivista conservatore. Una vergogna assoluta. Chi la fa l’aspetti, dice con disinvoltura. “L’America è usa a usare le armi , ci sono stragi scuole e così via. Sparare a Martin Luther King o a un un rappresentante Maga non è la stessa cosa. L’uno predicava la pace, l’altro l’odio”. “No, no, no”, urla Parenzo di fronte a un intervento indegno. Prende le distanze da Odifreddi che chiamato a chiarire, peggiora il suo pensiero:

Odifreddi, parole mostruose su Charlie Kirk

“Chi semina vento raccoglie tempesta”, esclama, dipingendo Charlie Kirk come non era. Era un entusiasta della politica, trumpiano, ma con in indissolubile desiderio di confronto. Come dimostra il momento della sua tragica uccisione in un college dello Utah. Marcello Sorgi inorridisce: “Professore, più parla più peggiora la situazione”. Francesco Giubilei stento trattiene il suo furore: “Si vergogni”. Un intervento semplicemente agghiacciante. Si sta diffondendo un conformismo violento e pericoloso. Profetico un commento social di Kirk di uun po’ di mesi fa:

“La cultura dell’assassinio”: la profezia di Kirk

“La cultura dell’assassinio si sta diffondendo nella sinistra”, aveva scritto in un post Charlie Kirk, sulla base dei risultati di una ricerca del Network Contagion Research Institute (Ncri) dello scorso anno rilanciata da Fox News. Secondo cui il 48 per cento dei liberali (di sinistra nello studio, ndr) ritiene “che sia almeno in qualche modo giustificato l’omicidio di Elon Musk e il 52 (55 nello studio, ndr) per cento dice lo stesso di Donald Trump”.