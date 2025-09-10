Usa sotto choc, è morto Charlie Kirk, il giovane attivista conservatore colpito da uno sparo alla Utah University

L'attentato

Il presidente Usa: "Nessuno ha capito il cuore della gioventù in Usa meglio di lui".

Charlie Kirk, fondatore dell’organizzazione conservatrice di giovani attivisti Turning Point Usa, è morto. E’ stato colpito a colpi d’arma da fuoco durante un evento alla Utah Valley University. Lo riferiscono fonti delle forze dell’ordine, secondo cui un sospettato è stato arrestato. Kirk stava tenendo una presentazione quando sono stati sparati colpi di arma da fuoco che l’hanno colpito al collo.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva esortato la gente a pregare per l’attivista di destra e suo stretto alleato: “Dobbiamo tutti pregare per Charlie Kirk, che è stato colpito. Un bravissimo ragazzo, dalla testa ai piedi. Dio lo benedica!”, ha scritto sulla sua piattaforma social Truth Social. Anche il vicepresidente JD Vance ha scritto, su X: “Dite una preghiera per Charlie Kirk, un brav’uomo e un giovane padre”. La polizia del campus ha confermato alla Bbc che sono stati esplosi dei colpi durante un evento con l’attivista e influencer conservatore. Purtroppo è morto poco dopo.

Charlie Kirk, lo sgomento di Trump

Sempre su Truth il presidente Usa esprime il suo sgomento: “Il Grande, e persino Leggendario, Charlie Kirk è morto. Nessuno ha capito o posseduto il Cuore della Gioventù negli Stati Uniti d’America meglio di Charlie. Era amato e ammirato da tutti, soprattutto da me, e ora non è più tra noi. Le condoglianze di Melania e le mie vanno alla sua splendida moglie Erika e alla sua famiglia. Charlie, ti amiamo”.

Chi è Charlie Kirk

Charlie Kirk è un commentatore conservatore e conduttore di podcast con milioni di follower. È noto soprattutto per essere il fondatore di Turning Point USA, un’organizzazione no-profit che si propone di diffondere idee conservatrici tra gli studenti dei campus statunitensi. Ha 5,2 milioni di follower su X e 7,3 milioni su TikTok. Dopo aver frequentato l’Harper College, Kirk ha abbandonato gli studi per dedicarsi all’attivismo politico a tempo pieno, guadagnando considerazione nella galassia trumpiana. Nel 2019, ha istituito “Turning Point Action”, braccio politico dell’organizzazione, e successivamente ha creato “Turning Point Faith” per mobilitare le comunità religiose su temi conservatori. È anche conduttore di The Charlie Kirk Show, un programma radiofonico conservatore, dove il presidente è andato più volte come ospite. È autore di libri come Campus Battlefield.

Durante le elezioni presidenziali dell’anno scorso, Turning Point ha investito denaro e persone negli Stati indecisi. Ha parlato alle convention repubblicane e l’anno scorso Donald Trump ha ricambiato il favore tenendo un grande discorso alla conferenza Turning Point in Arizona. La religione cristiana evangelica di Kirk e la sua famiglia (è sposato con un’ex Miss Arizona, dalla quale ha due figli) sono al centro della sua politica.

Il killer ancora a piede libero

Il sospettato dell’uccisione di Charlie Kirk sarebbe ancora a piede libero. Lo riporta la Cbs News citando fonti degli inquirenti che smentiscono le precedenti notizie circa l’arresto dell’attentatore. Il giallo dell’arresto di un sospetto, che sembrerebbe smentito al momento, nasce dal fermo di una persona subito dopo la sparatoria. Il sospettato però è stato rilasciato.