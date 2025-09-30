Il premier Lecornu denunciato per un master fasullo: il pupillo di Macron parte col piede sbagliato

Scandalo a Parigi

Settimana decisiva per Sébastien Lecornu: entro lunedì prossimo, il primo ministro francese – finito nel mirino nelle ultime ore con l’accusa di aver mentito sul suo master – ha in programma nuove consultazioni, si prepara a dettagliare la sua bozza di bilancio, far fronte ad una nuova mobilitazione sociale, seguire il rinnovo degli organi dell’Assemblea, formare e annunciare il suo nuovo governo e presiedere un potenziale primo consiglio dei ministri.

Lecornu aveva promesso di svelare il suo governo “prima dell’inizio dei lavori parlamentari”. Ma con ogni probabilità l’annuncio slitterà al fine settimana.

Lo scoop sul falso master dallo stesso sito che ha inguaiato Sarkozy

Il Sindacato nazionale del personale pubblico dell’istruzione nazionale (Snapen) ha depositato una querela contro il Premier francese Sébastien Lecornu denunciandolo per aver fatto credere di aver conseguito un master in diritto pubblico senza aver validato il secondo anno del diploma, come aveva scoperto Mediapart, lo stesso sito che ha dato la stura all’inchiesta sull’ex presidente Sarkozy, recentemente condananto.

La querela è stata indirizzata alla Commissione richiesta della Corte di giustizia della Repubblica, ha reso noto l’avvocato del sindacato, Vincent Brengarth. È dal 2016 che Lecornu si presenta come titolare del diploma di master sui siti pubblici come quello del ministero della difesa, quando era ministro, Linkedin, o sulla una sua presentazione per una conferenza accademica.

Lecornu aveva spiegato nei giorni scorsi a Le Parisien di aver conseguito il suo Master in legge, un Master di livello 1, all’Università Paris Assas. “Ho sentito in questa falsa polemica una forma di disprezzo sociale”, ha aggiunto. Sul suo sito ufficiale oggi Lecornu cita solamente “studi in diritto all’Università Paris 2 Pantheon Assas” senza precisare altro. Su Linkedin, alla sezione, formazione, indica “Master in diritto pubblico generale, 2005-2008”.

Giovedì la lista dei ministri? Macron sarà a Parigi per quella data

Sul fronte del nuovo governo, la sessione ordinaria del Parlamento si apre domani, ma il mercoledì e il giovedì sono dedicati al rinnovo degli organi del Palais Bourbon (membri dell’ufficio di presidenza, presidenti di commissione). Questo lascia due opzioni in calendario per l’annuncio della nuova squadra di governo