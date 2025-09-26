Il Pentagono convoca d’urgenza 800 alti ufficiali da tutto il mondo, Trump minimizza: perché vi allarmate?

Raduno senza precedenti

Tiene banco su tutti i media americani destando anche un certo allarme, la convocazione straordinaria di centinaia di generali e ammiragli dell’esercito statunitense di stanza in tutto il mondo, da parte del Segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth.

Come ha anticipato il Washington Post, gli alti ufficiali hanno ricevuto l’ordine di radunarsi con breve preavviso e senza una ragione dichiarata presso una base del Corpo dei Marines in Virginia la prossima settimana: per la precisione martedì 30 settembre.

Secondo più di una dozzina di persone a conoscenza della questione, questa direttiva del tutto insolita è stata inviata praticamente a tutti i comandanti militari di alto rango in tutto il mondo. La direttiva è stata emanata all’inizio di questa settimana, mentre si avvicina la chiusura delle attività governative e mesi dopo che il team del segretario alla Difesa Hegseth al Pentagono aveva annunciato l’intenzione di intraprendere un radicale consolidamento dei massimi comandi militari.

Perché 800 alti ufficiali sono stati convocati? Ecco quali sono le ipotesi

In una dichiarazione rilasciata giovedì 25 settembre, il portavoce del Pentagono Sean Parnell ha affermato che Hegseth “si rivolgerà ai suoi alti vertici militari all’inizio della prossima settimana”, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Parnell, consigliere senior del segretario alla Difesa, non ha espresso alcuna preoccupazione in merito alla notizia dell’incontro, previsto per martedì a Quantico, in Virginia.

“Perché è una cosa così importante? Non è bello che tante persone da tutto il mondo vengano a incontrarsi?”: così il presidente Usa Donald Trump, in conferenza stampa dallo Studio Ovale, ha sminuito l’importanza della riunione, convocata dal capo del Pentagono Pete Hegseth , di circa 800 generali e ammiragli sparsi per il mondo presso una base del Corpo dei Marines in Virginia, la prossima settimana.

Anche il vicepresidente J.D. Vance ha cercato di sminuire l’importanza del vertice: «In realtà non è affatto insolito e penso sia strano che ne abbiate fatto una notizia così importante». L’ordine del Segretario alla Difesa Pete Hegseth è stato interpretato come insolito all’interno delle forze armate, soprattutto per la mancanza di spiegazioni sulla natura della riunione.

Fonti interne hanno riferito che la convocazione improvvisa ha suscitato numerose speculazioni: si ipotizzano un test fisico collettivo, un briefing sullo stato del Dipartimento della Difesa o, in scenari più estremi, un possibile licenziamento di massa di alti ufficiali.