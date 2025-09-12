Il morto è di destra, la Ue si rifiuta di tributare il “silenzio” a Kirk: la protesta di Conservatori e Patrioti (video)

L'ideologo Usa

Una protesta è scoppiata ieri nel Parlamento europeo quando gli eurodeputati di Ecr, Patrioti ed Esn hanno sbattuto le mani sui banchi dopo che la vicepresidente tedesca Katarina Barley, ha spiegato che la presidenza dell’Eurcamera, Roberta Metsola, aveva rifiutato la loro richiesta di un minuto di silenzio per Charlie Kirk, l’intellettuale americano di destra ucciso in un campo universitario dello Utah il 10 settembre: “La richiesta, se tenere un minuto di silenzio o no, è prerogativa della presidente. Ci sono state svariate richieste, tutte i richiedenti sono stati informati che non ci può essere un minuto di silenzio”.

La stessa Metsola, però, su X si era indignata per l’assassinio: “Sono sconvolta dall’assassinio assolutamente orribile di Charlie Kirk avvenuto oggi nello Utah. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alla moglie e ai figli piccoli, che sono stati il ​​fondamento della sua vita. Che possano trovare la forza e che lui riposi in pace”. Perché negare il minuto di silenzio? Il morto è troppo di destra?