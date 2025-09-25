Il compagno trans del killer di Charlie Kirk ha lasciato la casa in cui vivevano: deve stare lontano per molto

I vicini e lo sceriffo

Il fidanzato transgender di Tyler Robinson, l’assassino di Charlie Kirk, sarebbe fuggito dall’appartamento in cui vivevano A Saint George, nello Utah. L’ha rivelato il New York post, citando anche la posta accatasta e mai ritirata fuori dall’abitazione. Lance Twiggs, 22 anni, ha fronteggiato diverse critiche per non aver segnalato il compagno alle autorità, dopo che quest’ultimo gli aveva confessato l’omicidio in alcuni messaggi privati. Dopo che il nome del killer è uscito fuori, il giovane trans ha collaborato con le autorità. E mentre le lettere si accumulano fuori dalla porta di Twigg e Robinson, la polizia continua a pattugliare la cittadina. Jesse Riley, una dei vicini, ha spiegato al quotidiano newyorkese di non aver visto nessuno all’interno dell’appartamento: “È sicuramente uno shock quello che è successo qui. È un quartiere tranquillo. Conosci il tuo vicino alla tua sinistra o alla tua destra”, anche se “le persone sono piuttosto isolate”.

Il compagno del killer di Kirk ha abbandonato la casa in cui viveva: cosa dicono i vicini e lo sceriffo

“Non ho visto nessuno uscire. Ci sono ancora tutte queste note sulla porta, quindi sembra che nessuno sia stato lì dentro”, ha poi specificato Riley. In precedenza, lo sceriffo della contea di Washington Nate Brooksby aveva detto che Twiggs fosse in uno “spazio sicuro molto lontano da St. George”, e aveva bisogno di “mantenere un profilo basso per molto tempo”. Il transgender non è mai stato accusato di un crimine sulla morte di Charlie Kirk, ma è stato comunque parte integrante dell’indagine. Secondo i messaggi pubblicati dal New York post, Tyler Robinson aveva lasciato un biglietto sotto la tastiera del computer di Twiggs, dicendogli di leggerlo dopo aver commesso l’omicidio. In chat ha confessato di aver ucciso Robinson e il suo compagno, forse incredulo, gli ha risposto: “Credevo che avessero già preso quella persona”.