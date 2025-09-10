“Perché è svenuta?”: la ministra della Salute più famosa del web spiega il collasso alla tv svedese (video)

Social scatenati

“Capisco che sembrava molto drammatico. Probabilmente non era il tipo di ingresso che avevo pianificato”, dice all’indomani dello svenimento Elisabet Lann, 48 anni, nuovo ministro della Salute, caduta alla sua prima conferenza stampa. Non propriamente il testimonial ideale per il dicastero che si appresta a guidare.

La donna politica svedese avrebbe subito un calo di zuccheri nel sangue, che l’ha fatta collassare nel bel mezzo della conferenza stampa. A parte il dolore a un dito, nella caduta non ha riportato particolari traumi e ora è pronta per il suo incarico di governo. “Mi sono ripresa molto rapidamente e mi sono sentita bene subito dopo la caduta”.

Il video è diventato uno dei più commentato sui social. Il ministro della Salute e altri funzionari governativi, tra cui il primo ministro svedese Ulf Kristersson e la leader del partito cristiano-democratico Ebba Busch, stavano rispondendo alle domande dei giornalisti.

Nel filmato si vede il neo ministro Lann che improvvisamente perde i sensi e cade lentamente in avanti, crollando a terra e trascinando con sé il leggio. Il momento ripreso dai media presenti è diventato rapidamente virale sui social. I colleghi al suo fianco, visibilmente scossi, sono prontamente intervenuti per prestare soccorso alla ministra.

Prima del suo nuovo incarico, Elisabet Lann è stata consigliera comunale a Göteborg a partire dal 2019. È membro della Democrazia Cristiana. Lann ha un master in studi sulla pace e lo sviluppo e scienze politiche, secondo la sua pagina LinkedIn. In precedenza ha anche lavorato come vicedirettore dell’Ufficio di Gabinetto e ha partecipato all’inchiesta sulla responsabilità dell’assistenza sanitaria.

Mentre sulla pagina social della ministra, oltre a quelli che tirano in ballo i vaccini, c’è chi più brutalmente commenta: “Un ministro della salute che non sa prendersi cura della propria glicemia. Come farà questo ministro a proteggere la sanità svedese? No, questo è un grosso errore e tradimento di questo governo. Sicuramente non voteremo per questo gruppo alle prossime elezioni”.