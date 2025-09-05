Giorgio Armani, l’aneddoto di Vasco Rossi: mi rese i soldi del cappotto. Da Leonardo DiCaprio a Richard Gere: è stato un genio

La morte di Re Giorgio

“Re Giorgio. La sua sensibilità, la sua generosità, la sua grandezza. Non scorderò mai quella volta a Beverly Hills, Los Angeles, quando entrai nella sua boutique e comprai un cappotto… bellissimo e, naturalmente, costoso. Con quel cappotto feci le foto per una rivista e girai il video di Mi si escludeva. Al mio rientro in Italia, però, con mio grande stupore, scoprii che l’addebito sulla carta era stato ritirato. Era stato Re Giorgio! Un gesto non necessario, ma che racconta la sua eleganza interiore, l’attenzione a ogni dettaglio, l’amore che metteva in tutto. Re Giorgio. Il migliore. Sempre”. A raccontare l’aneddoto di oltre 40 anni fa Vasco Rossi, in un post social che ha incamerato migliaia di like. L’omaggio della rockstar di Zocca è solo uno dei tanti che in queste ore si stanno ancora affastellando sui social e sui giornali dedicata a Giorgio Armani, morto il 4 settembre all’età di 91 anni.

L’aneddoto di Vasco Rossi: quando Giorgio Armani mi ha ridato i soldi del cappotto

Tra le star internazionali, sono tanti che devono essere grati a Re Giorgio. John Travolta ha parlato addirittura di «Effetto Armani». Ha ricordato: «Ci siamo conosciuti nel 1979 è mi ha trasformato nell’uomo più elegante del mondo».

Da Richard Gere a Leonardo DiCaprio, il grazie unanime a un “genio”

“Un artista. Una sorta di visionario. Con gli occhi e la mano di un artigiano, e l’anima di un pittore. Il suo lavoro aveva la sua essenza dappertutto. E ci ha tenuto fino alla fine. Senza compromessi”, ha detto Richard Gere, a The Hollywood Reporter. “So che c’erano quelli che terrorizzava a causa della sua natura esigente. Per me era un uomo di grande talento”.

Morgan Freeman ha invece ricordato che “sullo schermo e fuori, nei momenti tranquilli e sui palcoscenici più grandiosi, ho avuto l’onore di indossare Armani. Oggi ricordiamo un uomo il cui genio ha toccato molte vite e la cui eredità di grazia e stile senza tempo durerà”.

Anche Leonardo DiCaprio ha condiviso sulla sua Instagram un toccante tributo. “Giorgio Armani era un visionario la cui influenza andava ben oltre il design”, ha scritto. “L’ho incontrato per la prima volta molti anni fa a Milano e ricordo di essere rimasto sbalordito dalla sua creatività e genialità. Era una forza leggendaria che ha ispirato generazioni e la sua eredità continuerà a plasmare ed elevare il mondo per gli anni a venire”.

Mentre a Napoli, a San Gregorio Armeno, la sua statuetta, con la scritta Addio a Re Giorgio, è stata esposta accanto a quelle di Diego Armando Maradona e la Regina Elisabetta, tra gli immortali della nostra epoca.