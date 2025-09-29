Gasparri contro la giornalista Rai Lucia Goracci: “Negazionista sui bambini israeliani morti il 7 ottobre”

La polemica

Secondo il capogruppo di Forza Italia al Senato la giornalista Rai avrebbe detto parole gravi. L'ordine difende la professionista e chiede il diritto di replica

I bambini israeliani bruciati durante l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre? Una fake news. A dirlo non è un attivista pro Pal ma una giornalista di Rai tre, Lucia Goracci. E a denunciare il tutto è stato Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia. E Il Pd ha attaccato l’esponente forzista. Mentre l’ordine dei giornalisti ha precisato che le parole della Goracci erano diverse.

Le parole di Gasparri

Parlando a La7, Gasparri ha raccontato i fatti: “Giorni fa, Lucia Goracci ha detto letteralmente che la questione dei bambini bruciati il 7 ottobre era una fake news. Io oggi ho mostrato una fotografia di quella vicenda e ho detto che era gravissimo parlare di fake news. Il 7 ottobre sono state uccise migliaia di persone, il che non toglie nulla rispetto a quello che succede a Gaza. Dire che non è vero è una cosa sbagliata e dire che è una fake news è una cosa inaccettabile. Per me è un atteggiamento negazionista. Secondo me, significa negare la verità. Io ho visto quelle immagini in varie occasioni”, ha detto il capogruppo forzista.

Cattaneo: “Frasi Goracci inaccettabili”

Il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, è intervenuto a sostegno di Gasparri: “. Lo scorso 25 settembre ero ospite a Restart, su Rai 3, e sono stato diretto testimone delle affermazioni assurde della giornalista Lucia Goracci. Arrivare a negare i crimini efferati compiuti da Hamas, come quello di bruciare i bambini israeliani, per di più citando presunte fonti non meglio identificate, è inaccettabile. La Rai ha il dovere di informare i cittadini in modo serio e responsabile. Negare i fatti, minimizzare quanto accaduto il 7 ottobre del 2023, è inaccettabile”.

Il Pd difende la giornalista e attacca Gasparri

Piuttosto che prendere le distanze dalle parole di Lucia Goracci, i componenti della commissione vigilanza Rai del Pd hanno attaccato Gasparri. “Gli insulti sguaiati di Maurizio Gasparri a Lucia Goracci sono molto gravi perché rappresentano una vera e propria intimidazione politica nei confronti di una professionista di altissimo livello del servizio pubblico”.

L’ordine dei giornalisti: “Accuse ingiustificate”

“L’onorevole Gasparri nel corso della puntata di oggi di Re-Start, su Rai 3, ha attaccato a freddo l’inviata del Tg3 Lucia Goracci, non presente alla trasmissione, additandola come ‘negazionista’ sugli orrori del 7 ottobre. Un’accusa ingiustificata nei confronti di un’inviata Rai che da anni racconta con accuratezza ed equilibrio i fatti del mondo ed a cui va tutta la nostra solidarietà”. Lo afferma Carlo Bartoli, presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti. “E’ inaccettabile gettare discredito su una collega che ha sempre operato con riscontri oggettivi e prove documentali – prosegue Bartoli-. La Rai le garantisca al più presto il diritto di replica e la possibilità di illustrare le sue tesi. Ne va della dignità del servizio pubblico, del Tg3 e di tutti i giornalisti impegnati sui fronti di guerra”.