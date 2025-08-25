Mai dire Hamas, bufera su Santin della Gialappa: “Gli attentati del 7 ottobre? Tutte ca…ate” (video)

Negazionisti pro-pal

Da “Mai dire gol” a Mai dire Hamas”, in una metamorfosi surreale che non fa più ridere nessuno. Questa la triste parabola di Marco Santin della Gialappa’s Band che in un evento pubblico a Grottamare ha scatenato la retorica più trita e violenta contro Israele, minimizzando il ruolo dei terroristi di Hamas.

“Vogliono conquistare la terra. Perché il 7 ottobre e Hamas sono tutte cazz…”: parole scandaite dall’ormai ex comico, che hanno sollevato un comprensibile putiferio mediatico, sebbene a scoppio ritardato. Effetto dei social, che hanno condiviso il video dall’incontro pubblico nelle Marche, registrato il primo agosto ma diventato virale solo nelle ultime ore. Nel video si sente anche la reazione dal pubblico, di chi (giustamente) si è indignato per questa minimizzazione dei massacri del 7 ottobre.

Uno spettatore ha gridato, arrivando all’insulto: “Oh, scemo! Cosa caz… dici che il 7 ottobre e Hamas è una cazz…?”. In quel momento, il dibattito si è acceso e l’atmosfera è diventata incandescente, tra applausi e grida dalla platea, con parte del pubblico che si schierava tra tifoserie.

Sono cresciuto guardando – anzi ascoltando! – Marco Santin, la meravigliosa ironia sua e della Gialappa’s band. Ma sono rimasto molto perplesso, anzi direi scioccato, quando in questo video l’ho sentito dire che “il 7 ottobre e Hamas sono tutte cazzate, [gli israeliani ] lo… pic.twitter.com/5DdaKpJK4x — Luigi Marattin (@marattin) August 25, 2025

Santin della Gialappa’s fa il negazionista sul 7 ottobre e Hamas: tutte cazz…

“Tu pensi che sia partito davvero tutto dal 7 ottobre? Vai a studiare – sentenzia Santin, che tira in ballo anche il cabarettista Enzo Iachetti a sostegno delle sue tesi storiografiche, in un effetto comico, stavolta non voluto – È dal 1946 che viene massacrato il popolo palestinese, vai a studiare invece di insultare la gente. Alzati in piedi e fatti vedere. Vieni qui sotto, non c’è mica problema. Hai studiato? Perché non sai le cose”.

Dalla platea, senza microfono, allo spettatore non è rimasto che argomentare urlando: “Tu prendi solo le fonti di Hamas, con gli amici tuoi. Questa è una serata di cabaret, non sono venuto qui per sentire il pippone tuo”. Santin dalla cattedra trincia il suo giudizio apodittico: “Non ti rispondo neanche, perché non sai neanche cos’è Hamas. Ti ridò i soldi del biglietto senza problemi”. E stavolta non c’è niente da ridere.