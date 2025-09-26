Garlasco, svolta nell’inchiesta: spunta un biglietto sui soldi dati al giudice che aveva scagionato Sempio

Il delitto di Chiara Poggi

“Bisogna pagare quelli lì…”, è il testo di un’intercettazione cestinata. Ma non è il solo elemento che ha determinato la svolta dell’inchiesta di Garlasco. Da questa mattina all’alba numerose perquisizioni sono in corso nelle abitazioni dell’ex Procuratore di Pavia Mario Venditti, in quelle di alcuni familiari di Andrea Sempio, compresi i genitori, e di due ex carabinieri in forza nel 2017, anno in cui Venditti archiviò l’indagine su Sempio, nella procura di Pavia. L’ipotesi di reato sarebbe di corruzione in atti giudiziari per Venditti, che nel 2017 archiviò l’indagine su Andrea Sempio.

Garlasco, nell’inchiesta spunta un biglietto con un appunto su Sempio

Si parla anche di un appunto a penna su un bloc notes trovato a casa dei genitori di Sempio: “Venditti gip archivia X 20-30 euro”. E di anomalie nelle indagini, nelle quali sarebbero stati omessi passaggi delle intercettazioni. Venditti, oggi presidente del Casinò di Campione, è indagato duqnque anche per il ritrovamento di un appunto a casa dei genitori di Sempio. Il foglio si trovava in un bloc notes che risale a febbraio 2017. Giorni prima dell’avviso di garanzia per la morte di Chiara, che gli è stato notificato l’8 febbraio. Le analisi patrimoniali hanno accertato il movimento di 40 mila euro partite dalle zie paterne di Andrea a dicembre 2016. La somma sarebbe arrivata allo zio e da lì al padre. I genitori avrebbero prelevato contante per poi girarlo al magistrato, secondo l’ipotesi degli inquirenti. Secondo questa ipotesi i genitori di Sempio erano a conoscenza da prima dell’indagine nei confronti del figlio. Così come sapevano delle domande che gli avrebbero fatto durante l’interrogatorio.