Garlasco, la svolta dal super-testimone Flavius Savu? “Mi disse che aveva conosciuto una ragazza e di festini…”

Il delitto di Chiara Poggi

È cominciato pochi minuti fa negli uffici del gabinetto regionale di polizia scientifica all’interno della Questura di Milano un nuovo ‘round’ dell’incidente probatorio, risposto dalla gip del tribunale di Pavia, Daniela Garlaschelli, nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. La giudice lo scorso 23 luglio ha conferito l’incarico al dattiloscopista Domenico Marchigiani per l’esaltazione delle impronte sulla spazzatura trovata nella villetta della famiglia Poggi, già analizzata nei mesi scorsi dalla perita genetista Denise Albani. Sui reperti sono state trovate solo tracce biologiche di Chiara Poggi e di Alberto Stasi, l’allora fidanzato condannato in via definitiva per l’omicidio.

Garlasco, l’inchiesta e il nuovo testimone Flavius Savu

“Andremo alla ricerca delle impronte latenti ma io credo che, se mai troveremo delle impronte, saranno corrispondenti a quelle dei Dna già rinvenuti. Quindi non la vedo una giornata così importante”, ha ammesso entrando in Questura Giada Bocellari, la legale di Alberto Stasi. Concorda Luciano Garofano, l’ex generale dei Ris oggi consulente di Andrea Sempio, il nuovo indagato nell’inchiesta sull’omicidio aperta dalla procura di Pavia. “Visti i risultati che abbiamo ottenuto attraverso l’analisi del dna sul contenuto della spazzatura, siamo fiduciosi che non ci sia nulla riconducibile ad Andrea Sempio”, ha detto. “Non so ovviamente che cosa uscirà, però sono abbastanza sicura, anzi totalmente sicura, che non potrà uscire niente a discapito del nostro assistito che, ripeto, è innocente”, ha ribadito l’avvocato Angela Taccia, difensore del 37enne amico del fratello della vittima, oggi indagato per l’omicidio.

Ieri, intanto, è finita la latitanza di Flavius Savu, il romeno condannato in via definitiva a 5 anni di carcere con l’accusa di estorsione nei confronti dell’ex rettore e dell’ex vicerettore della Madonna della Bozzola, il santuario che si trova a Garlasco e che è passato alla ribalta delle cronache per alcune ipotesi suggestive legate all’omicidio di Chiara Poggi. Sarà sentito nei prossimi giorni e promette rivelazioni importanti. Dal carcere dov’è recluso per un omicidio Cleo Koludra Stefanuscu, il nipote di Savu, ha fatto sapere ai suoi legali di avere intenzione di consegnare un diario. A giugno, Stefanuscu aveva già consegnato ai suoi difensori un memoriale nel quale scriveva: “Mio zio Savu un giorno in confidenza mi disse che aveva conosciuto una ragazza di Garlasco. Lei stessa riferiva a mio zio che c’era un grosso giro di pedofilia e una specie di prostituzione riguardo il Santuario delle Bozzole”.