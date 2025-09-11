Garantismo a giorni alterni. Tra i candidati di Tridico un indagato per lesioni personali aggravate all’ex moglie

Calabria

La presunzione di innocenza, il garantismo, la cautela giudiziaria: tutto ciò che il Movimento Cinque Stelle non contempla, per gli altri, lo considera valido per sé. E per i suoi candidati. Come accade in Calabria, dove il candidato del centrosinistra ha inserito nelle liste che lo sostengono un medico accusato di lesioni personali nei confronti della moglie. Il neurologo vibonese Francesco Del Giudice, candidato alle regionali nella lista di Tridico, avrebbe spintonato la consorte contro lo stipite di una porta, causandole una lesione. Il prossimo 21 novembre dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, come informa il Quotidiano del Sud. “A disporre la citazione diretta a giudizio il pubblico ministero Ciro Luca Lotoro mentre l’episodio contestato risalirebbe allo scorso 22 gennaio. A presentare la querela è stata la parte offesa, ovvero l’ex moglie, consigliera comunale di minoranza a Vibo, la quale a sua volta risulta denunciata per lesioni da parte dell’ex coniuge. Per lei – difesa dall’avvocato Brunella Chiarello – la prima udienza davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Vibo è fissata al 17 ottobre prossimo”.

Del Giudice figura tra i candidati alle prossime elezioni regionali nella lista “Tridico presidente”, a sostegno dell’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico nella corsa alla guida della Regione prevista per il 5 e 6 ottobre prossimi. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia aveva disposto la citazione diretta a giudizio anche per l’ex moglie, Maria Rosaria Nesci, 39 anni, consigliera comunale d’opposizione a Vibo, eletta nel 2024 tra le file della coalizione che sosteneva il candidato a sindaco Francesco Muzzopappa. La donna è accusata di aver provocato una lesione giudicata guaribile in dieci giorni al coniuge, stringendogli con forza la mano su viso e naso. L’episodio si sarebbe verificato il 22 gennaio 2025 a Vibo Valentia, con la contestazione dell’aggravante per aver commesso il fatto nei confronti del coniuge. Comparirà in giudizio il 17 ottobre, con l’ex marito.