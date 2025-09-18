Francia in rivolta, guerriglia a Parigi. Black bloc all’assalto degli agenti: 128 fermati (video)

Contro Macron

Francia in rivolta per lo sciopero generale contro la Finanziaria. Ribellione massiccia, oltre 500mila manifestanti. contro monsieur le président Emmanuel Macron e il premier incaricato Sébastien Lecornu. Scene di guerriglia a Parigi e a Lione durante i cortei. In tutto il paese un giovedì di scioperi e proteste, per la seconda volta in otto giorni, all’interno di un clima di esasperazione generale per l’instabilità politica e economica, a pochi giorni dalla nomina, da parte dell’Eliseo del neo premier. Un afflusso di partecipanti ben superiore alla mobilitazione, meno strutturata, del 10 settembre (circa 200.000 persone) pari a quello registrato durante le protesta contro la riforma delle pensioni nel 2023.

Francia in rivolta, guerriglia urbana a Parigi

Scene di guerriglia urbana a Parigi quando gruppi di black bloc, al termine del corteo pacifico, hanno fronteggiato gli agenti, lanciando sassi, distruggendo pensiline e spaccando vetrine. Immediati gli interventi della polizia, schierata con centinaia di agenti in assetto antisommossa. Cariche delle forze dell’ordine a Place de la Nation per disperdere gruppi violenti. Come riferisce Le Figaro, alcuni partecipanti hanno sfidato le forze dell’ordine, mentre dall’altro lato della piazza i cortei sindacali si scioglievano in modo pacifico. Le tensioni si sono estese anche sul boulevard Voltaire, dove si sono verificati scontri e momenti di panico davanti a un caffè. Secondo il ministero dell’Interno, in tutta la Francia hanno manifestato oltre 500.000 persone, di cui 55.000 solo a Parigi. Il sindacato di sinistra Cgt ha affermato che almeno un milione di francesi sono scesi in piazza. Oltre 500mila manifestanti, violenze anche a Marsiglia

Il ministro dell’Interno, Bruno Retailleau, ha parlato a più riprese nei giorni scorsi della presenza di “centinaia di elementi radicali” nelle manifestazioni, soprattutto quella della capitale. Alle 14, prima della partenza del corteo dei manifestanti a Parigi, il ministero ha conteggiato 128 persone fermate e 7 poliziotti feriti. In tutta la giornata si sono contati 434 eventi e 92 i blocchi stradali. A Marsilia oltre 13mila persone in piazza. Alcuni manifestanti hanno bloccato la fabbrica di armi dell’azienda francese Eurolinks. Lo ha reso noto con soddisfazione Gabrielle Cathala, deputata de La France Insoumise. “Bravi ai manifestanti che stanno attualmente bloccando la fabbrica di armi Eurolinks a Marsiglia” ha scritto Cathala su X.

Mélenchon chiede a Lecornu il voto di fiducia

Il leader della sinistra radicale, Jean-Luc Mélenchon, ha chiesto al nuovo primo ministro, Sebastien Lecornu, di sottoporsi a un voto di fiducia in Parlamento. “Questo è un evento che avrà un impatto politico abbastanza profondo”, ha detto Melenchon ai cronisti in piazza a Parigi, durante lo sciopero generale contro i tagli al bilancio. “Finiamola: Sebastien Lecornu dovrebbe apparire davanti all’Assemblea e sottoporsi a un voto di fiducia come fece Francois Bayrou prima di lui. O affronta il voto di fiducia o metteremo sul tavolo una mozione di sfiducia”.