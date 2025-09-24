Francia, alunno 14enne accoltella l’insegnante di musica a scuola: arrestato dalla polizia durante la fuga

Il precedente

Una professoressa 66enne di musica è stata accoltellata in volto da un allievo 14enne nella scuola media Robert Schuman a Benfeld, a sud di Strasburgo, nel dipartimento francese del Basso Reno. L’insegnante, che non è in condizioni gravi, è stata ricoverata mentre l’alunno, che si era dato alla fuga dopo aver commesso il fatto, è stato arrestato dalle forze dell’ordine. Come ha riportato il giornale francese 20 minutes, il motivo dell’aggressione non è ancora chiaro. Al momento dell’arresto il giovane si è accoltellato da solo, stando alle notizie riportate dagli agenti. Gli studenti del corso sono stati confinati in classe, mentre gli altri studenti della scuola sono stati portati nella sala delle feste per precauzione e verranno presto recuperati dalle loro famiglie.

Francia, 14enne accoltella l’insegnante di musica: interviene il ministero dell’Istruzione

La vicenda ha richiamato l’attenzione del ministro dell’Istruzione Elisabeth Borne, che in un post su X ha espresso la propria “solidarietà all’insegnante e alla comunità scolastica. È stata attivata una cellula di emergenza per accompagnare tutti gli studenti e il personale. Vado sul posto immediatamente”. La titolare del dicastero ha poi affermato di “condannare il gesto”. La scuola in questione è un istituto pubblico con circa 800 studenti e attualmente la gendarmeria di Sélestat, assieme alla Sezione di ricerca di Strasburgo, sono dispiegate sul posto. Il luogo è stato raggiunto anche dalle squadre di sicurezza mobili, che insieme al rettore e direttore accademico stanno allestendo un’unità di emergenza medica e psicologica.

Non è la prima volta…

In Francia, avvenimenti di questo genere non sono una novità. Il 24 aprile 2025 si è verificato un episodio analogo in un liceo di Nantes, dove un 16enne armato di coltelli ha ucciso uno dei suoi compagni e ferendone altri tre. Il ragazzo, secondo Le Parisien, soffriva di un disagio psicologico. Anche in quell’occasione, vista la gravità dei fatti, il ministro dell’Istruzione Sylvie Retailleau si era recata sul posto assieme al ministro dell’Interno Bruno Retailleau.