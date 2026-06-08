Sinner ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano: accertamenti per chiarire il giallo del Roland Garros

Dopo Parigi

Jannik Sinner è arrivato lunedì 8 giugno in tarda mattinata all’ospedale San Raffaele di Milano. Il tennista numero 1 del mondo, dopo qualche giorno di relax in Sardegna, è stato ricoverato per sottoporsi a una serie di esami clinici programmati. Sinner effettuerà gli accertamenti necessari a seguito del malore che lo aveva colpito durante il Roland Garros, nel corso della sfida contro Juan Manuel Cerúndolo.

L’attenzione degli specialisti è dunque concentrata sulle verifiche mediche, mentre il campione azzurro continua a seguire un programma studiato nei dettagli. Per Sinner, la priorità resta quella di recuperare nel migliore dei modi e presentarsi nelle condizioni ottimali ai prossimi appuntamenti del circuito.

Il numero 1 del tennis mondiale dovrebbe uscire in serata dall’Irccs di via Olgettina, dove però potrebbe tornare anche domani per proseguire i controlli. Il tennista altoatesino si trova al padiglione Diamante, noto per aver ospitato diversi ricoveri del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, compreso l’ultimo prima del decesso avvenuto nell’Irccs milanese il 12 giugno 2023.

Per Google Discover bisogna partire da una domanda che incuriosisce e da un “mito” molto diffuso: i capelli rossi sopportano meno il caldo? Oppure: il gene dei capelli rossi aumenta davvero il rischio di melanoma?

Ecco una versione più orientata al traffico.

Chi ha i capelli rossi rischia di più con il caldo?

I capelli rossi sopportano meno il caldo? Hanno davvero bisogno di più anestesia dal dentista? E soprattutto: corrono un rischio maggiore di sviluppare un melanoma? Domande tornate al centro del dibattito dopo il Roland Garros e le discussioni legate alle difficoltà incontrate da Jannik Sinner durante una torrida giornata parigina. Al centro dell’attenzione c’è il gene MC1R, spesso associato ai capelli rossi e alla pelle molto chiara. Ma quanto c’è di vero nelle tante affermazioni che circolano online?

Il gene che rende rossi i capelli

A La Presse il genetista Giuseppe Novelli, docente dell’Università di Roma Tor Vergata, spiega che le varianti del gene MC1R modificano il modo in cui l’organismo produce la melanina. Chi possiede queste varianti produce meno eumelanina, il pigmento scuro che protegge maggiormente dai raggi ultravioletti, e più feomelanina, un pigmento associato ai capelli rossi e alla pelle chiara. Il risultato è una minore protezione naturale contro i danni provocati dall’esposizione solare.