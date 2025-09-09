Flottila pro Gaza colpita da un drone? È giallo sull’incendio a bordo della Family. La Tunisia smentisce

Incidente o attacco militare?

Un drone avrebbe colpita una barca della flottiglia pro Gaza con a bordo Greta Thunberg. L’attacco avrebbe causato un incendio che ha distrutto il ponte superiore, danneggiato l’albero maestro e parte della stiva, rendendo la barca temporaneamente inagibile. La notizia è stata diffusa nottetempo dall’organizzazione ma è giallo sulla dinamica. L’incendio è divampato alle 23, 45 (ora locale): un ordigno avrebbe colpito l’imbarcazione, provocando fiamme e facendo scattare l’allarme da parte dell’equipaggio. L’incidente è avvenuto mentre l’imbarcazione, la Family boat, si trovava in acque tunisine. Secondo i testimoni sul posto il rogo è stato rapidamente spento.

Un drone sulla Flottila pro Gaza, la Tunisia smentisce

Ma la tesi del drone israeliano è stata smentita nettamente dalla Guardia nazionale della Tunisia. “Secondo i primi accertamenti si è verificato un incendio nei giubbotti di salvataggio a bordo di una nave ancorata a 50 miglia dal porto di Sidi Bou Said e proveniente dalla Spagna”. Al contrario la Global Sumud Flotilla, ancorata al largo delle coste del porto, conferma che una delle sue barche “è stata colpita da quello che sembra essere un drone”. Così hanno riferito gli organizzatori sui social, precisando che nessuno a bordo della Family è rimasto ferito e postando le riprese delle telecamere di sicurezza della barca in cui si sente un ronzio, prima che un lampo di luce illumini l’inquadratura.

I video su X diffusi dagli organizzatori

Nei video messi on line su X si vede una persona a bordo dell’imbarcazione che all’improvviso guarda in alto spaventata, prima di un rumore sordo e di una fiammata. Poi il panico sulla nave, con un’altra persona che grida “incendio, incendio” e la prima che dice “siamo stati colpiti”. Gli organizzatori della spedizione diretta a Gaza hanno dichiarato che tutti i passeggeri e l’equipaggio sono al sicuro.

Incendio a bordo della Family, nessun ferito

L’imbarcazione si trovava in acque tunisine quando è scoppiato un incendio a bordo, che è stato rapidamente domato, riferisce un giornalista dell’Afp arrivato poco dopo lo spegnimento delle fiamme. Ma la causa dell’incendio rimane controversa. Il portavoce della guardia nazionale tunisina Houcem Eddine Jebabli esclude il drone. “Secondo i risultati preliminari, l’incendio è scoppiato nei giubbotti di salvataggio a bordo”, ha detto aggiungendo che le indagini sono ancora in corso.

La Tunisia smentisce: nessun drone, notizie infondate

Le notizie relative a un drone sono “del tutto infondate”, ha riconfermato la Guardia nazionale in una dichiarazione pubblicata sulla sua pagina Facebook, suggerendo che l’incendio potrebbe essere stato causato da una sigaretta. “È stato al 100% un drone che ha sganciato una bomba”, insistono gli attivisti a bordo. Nessuna reazione finora dai portavoce militari israeliani alla richiesta di commento.