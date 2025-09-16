Figaro qua, Figaro là, anche nelle liste di Giani. Il barbiere del governatore sarà candidato in quota “barba e capelli”

La sinistra in Toscana

Figaro qua, Figaro là. Il barbiere di Siviglia, anzi di Firenze, sarà consigliere regionale in quota “barba e capelli” di Eugenio Giani. Il quale, da uomo di spirito, lo ha annunciato come se fosse il De Gasperi fiorentino finalmente disposto a scendere in politica. Giani, quando parla, spesso, da buon toscanaccio, si diverte a provocare. Dopo aver vinto a colpi di battute la sua sfida per la ricandidatura, in Toscana, dopo un iniziale sbarramento di Elly Schlein, è sceso in campo con tutte le sue armi, anche quelle delle promesse. Una, in particolare: “Penso alle tante battaglie fatte in questi anni. Ai volti incontrati in questi anni: ai bambini che mi hanno sorriso all’inaugurazione di una nuova scuola, agli anziani che mi hanno stretto la mano ringraziando per un servizio vicino a casa, alle famiglie che nonostante le difficoltà non hanno mai perso la speranza. È per loro, è per tutte e tutti voi, che oggi mi rimetto in cammino. Con la stessa emozione del primo giorno, con la stessa convinzione che la Toscana è una comunità che non lascia indietro nessuno. La politica può essere dura, ma quando la si vive con passione e cuore, diventa il modo più bello per prendersi cura delle persone. E io oggi vi chiedo ancora una volta di camminare insieme. Sempre presente per la Toscana!”.

Il Figaro toscano: Giani candida il suo barbiere

Proprio oggi, però, su alcuni giornali, lo stesso Giani parla di qualcuno che non ha intenzione di lasciare indietro: il suo barbiere di Firenze. Carmine Marra, 75 anni, che ha una storica bottega in viale Talenti a Firenze. Il governatore uscente l’ha voluto nella lista Casa Riformista , quarta gamba del campo largo che lo sostiene. “Sin da ragazzo Eugenio — Marra lo chiama così — veniva da me con i libri di scuola. Mi ha sempre lasciato fare per il taglio: ordinato, classico, con lo spruzzo finale di un vecchio profumo per capelli che oggi non producono più”. Militante del Pci, il “figaro” di Giani si definisce “comunista” . La candidatura è “un gesto di riconoscenza: Eugenio non è solo un cliente, è un fratello. E non l’ho mai visto in una brutta storia, che di questi tempi non è poco”. Ma Carmine spiega che continua ad andare in negozio tutti i giorni, perchè sa che «da un momento all’altro» potrebbe entrare quel suo cliente affezionato, per il quale indossa nuovamente il grembiule una volta al mese: Eugenio Giani.