Eurovision 2026, anche la Spagna di Sanchez pronta a boicottare se partecipa Israele

Anche la Spagna, arsa dal sacro fuoco antisraeliano, è pronta a dare forfait alla prossima edizione di Eurovision. Il Consiglio di amministrazione della Radiotelevisione pubblica spagnola Rtve ha deciso. La Spagna si ritira dalla prossima edizione del festival di Eurovision, se parteciperà un rappresentante di Israele. È quanto ha segnalato il Cda di Rtve in un comunicato. Obiettivo, neanche a dirlo, esercitare la maggiore pressione in vista dell’assemblea generale dell’Unione europea di Radiodiffusione che dovrà decidere se mantenere la tv pubblica israeliana Kan nella competizione internazionale.

La Spagna del premier socialista Sanchez si unisce quindi agli altri quattro Paesi (Islanda, Irlanda Paesi Bassi e Slovenia) che boicotteranno la kermesse internazionale in segno di protesta per il conflitto a Gaza e la mancata esclusione di Israele, come già avvenuto per la rappresentanza della Russia per l’invasione in Ucraina.

Madrid è il primo dei Big five per contributo finanziario

La Spagna è il primo dei Big five, i Paesi che apportano un maggiore contributo finanziario all’Eurovision (con Italia, Francia, Germania e Regno Unito) a ritirarsi dalla competizione canora. Il ritiro dall’edizione prevista a Vienna nel 2026, se vi parteciperà Israele, proposto dal presidente di Rtve, José Pablo Lopez, è stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell’ente radiotelevisivo pubblico a maggioranza (10 voti a favore, 4 contro e 1 astenuto).

Sanchez chiede Israele fuori dalle competizioni sportive

In un comunicato Rtve segnala che la decisione non altera i programmi rispetto alla celebrazione del Benidorm Fest, “un festival con propria identità, totalmente consolidato e che il prossimo anno celebra la sua quinta edizione”.

Ieri Pedro Sanchez ha chiesto che Israele venga bandito dagli eventi sportivi come la Russia “Fino a quando non finirà la barbarie, né la Russia né Israele dovrebbero partecipare a nessuna competizione internazionale“, ha detto parlando ai membri del partito socialista.