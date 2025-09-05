Don Leonardo Maria Pompei sospeso a divinis dal vescovo di Latina: il prete influencer punito per un video di troppo

Chi aveva modo di seguire le catechesi del parroco di Sermoneta aveva già intuito le distanze con la chiesa ufficiale, anche nel periodo della pandemia. Durante quel periodo in cui le chiese erano state chiuse, il prete influencer aveva espresso tutto il suo disappunto per una scelta che, a suo avviso, “si inginocchiava alle logiche del mondo”.

Tra i cattolici più conservatori la notizia della sospensione è stata come un fulmine al cielo sereno. Sul suo blog il giornalista Maurizio Blondet, ex firma di Avvenire, da tempo critico con le posizioni più progressiste della chiesa cattolica ha dato la notizia con un titolo inequivocabile: “Colpevole di predicare la fede online, con qualche successo”.

Le tensioni tra i vertici della Diocesi e l’apprezzatissimo parroco di Sermoneta erano già evidenti da tempo: il 29 agosto scorso, e nuovamente poco prima della sospensione, don Pompei aveva inviato lettere in cui annunciava le sue dimissioni da parroco, contestando la linea della Chiesa ufficiale. A questo punto sarà il Dicastero per la Dottrina della Fede – l’organismo vaticano responsabile in materia dottrinale – a esaminare le affermazioni del sacerdote e a stabilire eventuali ulteriori provvedimenti.