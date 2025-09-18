Edicola SOSTIENICI

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

De Corato punta l’indice sui Pro-Hamas a Milano e chiede il conto a Palazzo Marino

Milano in ostaggio dei Pro-Pal

De Corato furioso presenta il conto: Pro-Hamas bloccano Milano e le sedi istituzionali. Vanno fermati, o Palazzo Marino paghi i danni

Il deputato di Fratelli d'Italia accusa i manifestanti Pro-Hamas di aver interrotto una seduta del Consiglio Comunale a Milano e di aver causato disagi in città a commercianti e traffico, chiedendo all'amministrazione cittadina di agire per fermare le continue proteste

Politica - di Martino Della Costa - 18 Settembre 2025 alle 19:45

Il deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato presenta il conto. Ed è un conto salato, argomentato da polemiche e che al netto di recriminazioni sterili, addebita ai Pro-Hamas disagi e speculazioni fuori budget. Palazzo Marino batta un colpo. O paghi le spese…

Vergogna a Milano, De Corato: ora i pro-Hamas interrompono anche le sedute istituzionali

«Quanto successo in Consiglio Comunale, dove alcuni attivisti pro-Hamas hanno interrotto la seduta Istituzionale del Consiglio Comunale di Milano, ha dell’incredibile e la situazione oltre ad essere surreale è diventata assurda e di emergenza totale! Ma di questo passo dove andremo a finire? Dovranno preoccuparsi anche le sedi dei municipi milanesi ed il Consiglio Regionale a Palazzo Pirelli?», tuona De Corato al culmine dell’assurdo in scena ormai quotidianamente.

Creano disagi a traffico e commercianti e scatenano tafferugli contro la polizia

E ancora. «Va messo al più presto un freno a tutto ciò e vanno bloccati preventivamente questi incalliti attivisti. Vorrei ricordare che per loro dal 7 ottobre 2023, ogni fine settimana, è stata una scusa per manifestare in città, accanirsi contro il popolo israeliano e la Comunità Ebraica, creare disagi a traffico e commercianti, danneggiare vetrine di negozi del centro e, ultimamente, creare numerosi tafferugli contro le Forze di Polizia e sfondare i cordoni delle Forze dell’Ordine per raggiungere piazza Duomo, e in una occasione di due settimane fa ci sono anche riusciti».

«I pro-Hamas vanno fermati»

Concludendo il suo cahier de doleances, drammatico e purtroppo in continuo aggiornamento, sottolineando: «Quando poi, la Polizia per difendersi utilizza le maniere “forti”, arrivano i vigliacchi attacchi della sinistra, sempre e comunque a difesa e sostegno dei manifestanti». Una strada senza uscita istituzionale? Un vicolo cieco in cui resta incastrata l’amministrazione locale e la politica nazionale? O uno snodo da percorrere per arrivare a un’uscita che non sia a senso unico? La denuncia di De Corato adombra tutto questo. E molto di più. Ora la parola passa a chi, di fronte a tanto e tale tormento, tace e acconsente…

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Martino Della Costa - 18 Settembre 2025