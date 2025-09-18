De Corato furioso presenta il conto: Pro-Hamas bloccano Milano e le sedi istituzionali. Vanno fermati, o Palazzo Marino paghi i danni

Milano in ostaggio dei Pro-Pal

Il deputato di Fratelli d'Italia accusa i manifestanti Pro-Hamas di aver interrotto una seduta del Consiglio Comunale a Milano e di aver causato disagi in città a commercianti e traffico, chiedendo all'amministrazione cittadina di agire per fermare le continue proteste

Il deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato presenta il conto. Ed è un conto salato, argomentato da polemiche e che al netto di recriminazioni sterili, addebita ai Pro-Hamas disagi e speculazioni fuori budget. Palazzo Marino batta un colpo. O paghi le spese…

Vergogna a Milano, De Corato: ora i pro-Hamas interrompono anche le sedute istituzionali

«Quanto successo in Consiglio Comunale, dove alcuni attivisti pro-Hamas hanno interrotto la seduta Istituzionale del Consiglio Comunale di Milano, ha dell’incredibile e la situazione oltre ad essere surreale è diventata assurda e di emergenza totale! Ma di questo passo dove andremo a finire? Dovranno preoccuparsi anche le sedi dei municipi milanesi ed il Consiglio Regionale a Palazzo Pirelli?», tuona De Corato al culmine dell’assurdo in scena ormai quotidianamente.

Creano disagi a traffico e commercianti e scatenano tafferugli contro la polizia

E ancora. «Va messo al più presto un freno a tutto ciò e vanno bloccati preventivamente questi incalliti attivisti. Vorrei ricordare che per loro dal 7 ottobre 2023, ogni fine settimana, è stata una scusa per manifestare in città, accanirsi contro il popolo israeliano e la Comunità Ebraica, creare disagi a traffico e commercianti, danneggiare vetrine di negozi del centro e, ultimamente, creare numerosi tafferugli contro le Forze di Polizia e sfondare i cordoni delle Forze dell’Ordine per raggiungere piazza Duomo, e in una occasione di due settimane fa ci sono anche riusciti».

«I pro-Hamas vanno fermati»

Concludendo il suo cahier de doleances, drammatico e purtroppo in continuo aggiornamento, sottolineando: «Quando poi, la Polizia per difendersi utilizza le maniere “forti”, arrivano i vigliacchi attacchi della sinistra, sempre e comunque a difesa e sostegno dei manifestanti». Una strada senza uscita istituzionale? Un vicolo cieco in cui resta incastrata l’amministrazione locale e la politica nazionale? O uno snodo da percorrere per arrivare a un’uscita che non sia a senso unico? La denuncia di De Corato adombra tutto questo. E molto di più. Ora la parola passa a chi, di fronte a tanto e tale tormento, tace e acconsente…