Conte, giù la maschera: “Eravamo impreparati davanti al Covid”. FdI: “Ammette di aver mentito agli italiani”

Il mea culpa

“Oggi Giuseppe Conte, dopo 5 anni, ha ammesso di aver mentito agli italiani”: così in una nota la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid.

“Non eravamo ‘prontissimi’ di fronte all’emergenza Covid, come aveva invece millantato nel 2020 – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia – L’ex premier, durante un evento di campagna elettorale nelle Marche, ha gettato la maschera e, parlando della primissima fase della pandemia, ha avuto il coraggio di dire: ‘Non avrei mai pensato di ritrovarmi con un Paese del tutto impreparato rispetto ad un’emergenza simile’. Un bagno di realtà con cui l’ex premier ha smascherato sé stesso e la sua propaganda. Conte ha inoltre ammesso l’assenza di posti in ospedale nonché di mascherine, omettendo però di ricordare che a febbraio 2020 l’Italia regalava alla Cina 2 tonnellate di protezioni individuali, mascherine comprese”.

Buonguerrieri (FdI): finalmente il mea di culpa

“Il tardivo ma eloquente mea culpa di Conte – prosegue Buonguerrieri – è la evidente conseguenza dei lavori della commissione Covid, la quale sta facendo emergere verità incontrovertibili sulla gestione opaca e fallimentare della pandemia. Grazie alla commissione Covid, dunque, non a caso ostracizzata dalle opposizioni, lo stesso Conte è costretto ad ammettere di aver mentito. Questo rappresenta per noi un importante risultato e un ulteriore stimolo a proseguire i lavori con serietà e sveltezza, come si attendono gli italiani”.

Che cosa ha detto Giuseppe Conte sul Covid

Dopo il Covid “con un grande sforzo e costante impegno abbiamo impresso all’Europa una svolta nel segno della solidarietà, ci hanno dato 209 miliardi; adesso vediamo che questi progetti non vengono messi a terra”. Il richiamo del leader di M5s Giuseppe Conte sulla questione dei fondi Pnrr, durante il tour elettorale in vista delle Regionali (Marche) che stamattina ha fatto tappa a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Conte, che da presidente del Consiglio dovette affrontare l’emergenza Covid nel 2020, ha ripercorso quei momenti: “non avrei mai pensato di ritrovarmi con un Paese del tutto impreparato rispetto ad un’emergenza simile. Abbiamo scoperto che non avevamo mascherine, posti in terapia intensiva e sub-intensiva, abbiamo scoperto che non eravamo attrezzati e ci siamo detti: ‘dobbiamo trarre una lezione e questa è un’occasione, dobbiamo tramutare l’avversità in opportunità”.