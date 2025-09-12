Chi è Tyler Robinson, incastrato dal padre per l’omicidio di Charlie Kirk: su un proiettile anche la scritta “Bella ciao”

Accusato di 3 reati

“Bella ciao”, ripetuto tre volte è una delle frasi incise su uno dei proiettili inesplosi e rinvenuti nell’università in cui è stato ucciso Charlie Kirk. L’ha reso noto il governatore dello Utah Spencer Cox durante una conferenza stampa, in cui ha peraltro annunciato la cattura del 22enne Tyler Robinson, accusato di aver ucciso l’attivista conservatore.

Sugli altri proiettili c’erano anche altre frasi come “Hey fascista, prendi questo” e anche “Se stai leggendo questo, sei gay. Lmao (muoio dal ridere ndr)”. Il padre di Robinson, dopo aver riconosciuto il figlio attraverso le foto pubblicate dalle forze dell’ordine, gli ha detto di costituirsi. Poi si è rivolto a un pastore per convincere il giovane a consegnarsi e l’uomo ha chiamato gli agenti, che alla fine hanno arrestato il presunto responsabile.

Inoltre, il governatore Cox ha precisato che Tyler non fosse uno studente della Utah Valley university e che avesse cambiato i suoi vestiti prima di sparare a Kirk. Al momento dell’arresto, il sospettato aveva gli stessi vestiti che indossava al college prima dell’attentato, ossia “una semplice maglietta color castagna, pantaloncini chiari, un cappello nero con un logo bianco e scarpe chiare”. Per il momento, non ci sarebbero altre informazioni capaci di portare ad ulteriori arresti.

Chi era Tyler Robinson e che le lavoro facevano i genitori

Secondo le notizie disponibili, il padre di Tyler Robinson era un veterano del Washington county sheriff’s department e la madre lavora per una società di assistenza per bambini disabili. Sugli altri proiettili inesplosi sono state rinvenute frasi e meme compatibili con il mondo dei videogiochi, che spesso vengono utilizzate per prendere in giro gli altri utenti online. Poco tempo fa, mentre era a cena con un altro familiare aveva criticato l’arrivo di Charlie Kirk all’università dello Utah, ritenendo che Kirk fosse pieno d’odio e che lo diffondesse in giro.

L’omicidio era pevedibile?

Secondo quanto rivelato dal governatore Spencer Cox, gli investigatori hanno interrogato il coinquilino di Robinson, che li ha informati del fatto che quest’ultimo aveva fatto una battuta strana sul social Discord: “I messaggi ncludevano indicazioni legate al recupero di un fucile da un punto di deposito, al suo occultamento in un cespuglio, a osservazioni visive dell’area in cui l’arma era stata lasciata e a un messaggio in cui si affermava di aver lasciato il fucile avvolto in un asciugamano”. In base alle dichiarazioni, il presunto assassino aveva parlato anche di “proiettili incisi” e del bisogno di “cambiare abiti”.

Cosa rischia ora

Donald Trump si era auspicato pubblicamente che il killer di Charlie Kirk venisse punito con la morte, in occasione del su intervento per ricordare le vittime dell’attacco alle Torri gemelle. Per il momento, i tre capi d’accusa che Tyler Robinson dovrà affrontare sono: omicidio aggravato, sparo con arma da fuoco che hanno causato gravi lesioni personali e intralcio alla giustizia. Nel frattempo, le autorità hanno tre giorni di tempo per consegnare i documenti in vista dell’udienza preliminare in tribunale, dove il 22enne arrestato comparirà per la prima volta davanti a un giudice. Sembra che il processo inizierà per la prossima settimana.