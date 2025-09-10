Celentano, Claudia Mori scrive alla Rai: “Vi interessa il suo ritorno?”. L’ad Rossi: “Sarebbe un sogno, ma non solo con materiale d’archivio”

Il "sollecito" e la risposta

“La Rai è interessata al ritorno di Celentano? È questa la risposta più importante che ci dovete dare”. Claudia Mori ha pubblicato un post-lettera “di sollecito” in cui si è direttamente rivolta all’ad Rai, Giampaolo Rossi. Con l’intenzione di accelerare una risposta da parte dell’azienda sulla possibilità di un ritorno in Rai del “Molleggiato”. La moglie di Adriano Celentano pubblica la missiva sugli account social del marito con un titolo, “…il tempo se ne va!”, che riprende quello del grande successo musicale del 1980. Il tono è polemico, ma l’ad risponde a breve giro di posta, stroncando ogni equivoco e aprendo a un grande ritorno dell’artista: “Sarebbe un sogno”.

Il post di Claudia Mori a su Celentano

“Egregio dott. Rossi, Come sta? – esordisce Claudia Mori nella sua lettera social- Le scrivo perché a questo punto mi corre l’obbligo di sollecitare la sua risposta circa l’interesse o meno del ritorno di Adriano Celentano in Rai. Mesi fa, ci siamo incontrati lei ed io a Milano al Clan (era presente anche Gianmarco Mazzi) dove le ho presentato il lavoro di Adriano. Lei dimostrò grande interesse. E decidemmo di rivederci entro pochi giorni anche con Adriano. Che le avrebbe organizzato una proiezione per mostrarle il suo lavoro. Ad oggi, sono passati molti mesi – scrive Claudia Mori- ancora nessun segnale di nessun genere da parte sua. Vede dott. Rossi – conclude- una risposta è d’obbligo. Qualunque essa sia. La Rai è interessata al ritorno di Celentano? È questa la risposta più importante che ci dovete dare”.

Celentano, il botta e risposta Mori- Giampaolo Rossi

Polemica rienbtrata. La risposta di Rossi arriva: Lo aspettiamo a braccia aperte. “Il ritorno di Celentano interessa eccome alla Rai ma non solo con materiale d’archivio. Un rientro che sia anche live, magari pure al prossimo Festival di Sanremo, risponde Giampaolo Rossi. La questione si risolve: “Adriano Celentano – sottolinea Rossi – è un pezzo della storia della cultura popolare italiana; è un racconto della nostra nazione anche nel mondo. Per noi sarebbe un sogno rivederlo in Rai. Per questo la sollecitazione della signora Claudia Mori la facciamo nostra. Con l’idea di costruire insieme a lui un grande omaggio, una serata speciale su Rai 1″.

Celentano, Rossi detta le condizioni: “Non ci accontentiamo del repertorio d’archivio”

Insomma qualcosa organizzato in grande stile: “Non ci accontentiamo del solo repertorio d’archivio, come ci viene proposto dalla signora Mori. Ma vogliamo un rientro all’altezza della sua leggenda perché diventi un momento di festa per tutto il pubblico italiano. E se Adriano vorrà, lo accoglieremo a braccia aperte anche nel prossimo Festival di Sanremo”.

L’ultima apparizione tv di Celentano risale al 2019, quando presentò su Canale 5 la serie tv d’animazione Adrian con musiche di Nicola Piovani e disegni di Milo Manara. L’ultimo programma Rai di Celentano risale invece al 2007: in quell’occasione il cantante e showman presentò su Rai 1 ‘La situazione di mia sorella non è buona’, un programma pensato anche per lanciare il suo album ‘Dormi amore, la situazione non è buona’ pubblicato lo stesso anno. L’ultimo vero successo in Rai l’ha però ottenuto due anni prima con Rockpolitik, in onda in prima serata su Rai 1 per quattro puntate, dal 20 ottobre al 10 novembre 2005. Il programma fece registrare una media del 48% di share