Carceri, altro che chiacchiere: soldi sul piatto. Nordio stanzia 3 mln di euro per la formazione dei detenuti in Fvg

Dopo l’intervento di circa 680 mila euro a favore dell’esecuzione penale esterna, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, stanzia per la Regione Friuli-Venezia Giulia nuove risorse per oltre 3 milioni di euro per la formazione professionale dei detenuti e lo sviluppo di competenze in laboratori realizzati e attrezzati allo scopo. Continua e si rafforza così l’azione sinergica con il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

Carceri, Nordio stanzia 3 mln di euro per la formazione dei detenuti in Fvg

Si offriranno nuove opportunità ai detenuti di apprendere una professione nei laboratori di panificazione, pasticceria e gelateria, oltre che in attività legate alla coltivazione con la possibilità di realizzare piccole produzioni come tè, spezie e altro. Sarà attivato inoltre un processo per l’attestazione delle competenze da spendere sul mercato del lavoro una volta fuori dal circuito penitenziario.

Più che chiacchiere e polemiche strumentali: fatti, progetti e fondi

Il Progetto, ideato con il supporto di Gabriella De Stradis, Direttore generale per il coordinamento delle politiche di coesione, è finanziato nell’ambito del Piano “Una Giustizia più Inclusiva: Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali“, di cui il Ministero della Giustizia è “Organismo Intermedio” per il Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027″.

(Italpress)