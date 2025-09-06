Calabria, altro sfregio a Conte a Tridico: chi è la grillina che appoggia Occhiuto ed entra in FdI: “Irresponsabile proporre il Rdc”

Il M5S perde pezzi

Calabria, un altro sfregio al M5S, a Pasquale Tridico, al Campo largo. Dopo l’ex sottosegretaria grillina Laura Castelli di “Sud, chiama Nord”, arriva Dalila Nesci che molla il Movimento e si iscrive nelle fila di Fratelli d’Italia. «Ho un bellissimo rapporto con la sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro, con Giovanni Donzelli e con Arianna Meloni, li ringrazio per la fiducia ed anche per l’entusiasmo con cui mi hanno accolto». Così in un’intervista al Tempo Dalila Nesci. Una vecchia conoscenza: ex deputata del Movimento 5 Stelle, già sottosegretaria per il Sud e la coesione territoriale nel governo guidato da Mario Draghi. Già relatrice del Reddito di cittadinanza, di cui è una “pentita”: “Irresponsabile fare propaganda sul Rdc. Il tempo della propaganda è finito”.

L’ex grillina Nesci aderisce a FdI e appoggia Occhiuto

Il sostegno alla ricandidatura di Occhiuto si infoltisce. E Dalila Nesci riconosce quanto fatto dal centrodestra in Calabria, impegno che l’ha convinta a decidere dove era giusto stare. In questi anni senza incarichi politici ha avuto modo di essere presente sul territorio. «Non intendevo disperdere questa mia esperienza e voglio rimetterla al servizio della mia Regione, la Calabria. Ho sempre intrattenuto rapporti proficui con Fratelli d’Italia, in particolare con alcuni rappresentanti di governo: la mia è stata una scelta consapevole e nuova rispetto al passato con i 5 stelle».

L’ex grillina: Ottimi i rapporti con Donzelli, Ferro e Arianna Meloni”

Di FdI apprezza quella dote che il M5S non ha mai avuto: «E’ sempre stato un partito coerente, che ha fatto un percorso legato ai suoi valori ed ai suoi programmi. E che adesso ha una responsabilità di governo, con Giorgia Meloni che sta ben gestendo il Paese in maniera credibile ed autorevole. sempre stato un partito coerente, che ha fatto un percorso legato ai suoi valori ed ai suoi programmi. E che adesso ha una responsabilità di governo, con Giorgia Meloni che sta ben gestendo il Paese in maniera credibile ed autorevole. Un partito serio, che si struttura sempre di più sui territori, poteva dunque essere per me il giusto contenitore democratico». Sul candidato governatore del centrosinistra, sponda M5S, Pasquale Tridico, spara una bomba: «Non mi interessa dare giudizi perché il tempo della propaganda è finito. Ma trovo irresponsabile fare propaganda sul Reddito di cittadinanza».

Sud chiama Nord: “Noi con Occhiuto. Il suo lavoro in Calabria è evidente a tutti”