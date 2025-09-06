Il M5S perde pezzi
Calabria, altro sfregio a Conte a Tridico: chi è la grillina che appoggia Occhiuto ed entra in FdI: “Irresponsabile proporre il Rdc”
Calabria, un altro sfregio al M5S, a Pasquale Tridico, al Campo largo. Dopo l’ex sottosegretaria grillina Laura Castelli di “Sud, chiama Nord”, arriva Dalila Nesci che molla il Movimento e si iscrive nelle fila di Fratelli d’Italia. «Ho un bellissimo rapporto con la sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro, con Giovanni Donzelli e con Arianna Meloni, li ringrazio per la fiducia ed anche per l’entusiasmo con cui mi hanno accolto». Così in un’intervista al Tempo Dalila Nesci. Una vecchia conoscenza: ex deputata del Movimento 5 Stelle, già sottosegretaria per il Sud e la coesione territoriale nel governo guidato da Mario Draghi. Già relatrice del Reddito di cittadinanza, di cui è una “pentita”: “Irresponsabile fare propaganda sul Rdc. Il tempo della propaganda è finito”.
L’ex grillina Nesci aderisce a FdI e appoggia Occhiuto
Il sostegno alla ricandidatura di Occhiuto si infoltisce. E Dalila Nesci riconosce quanto fatto dal centrodestra in Calabria, impegno che l’ha convinta a decidere dove era giusto stare. In questi anni senza incarichi politici ha avuto modo di essere presente sul territorio. «Non intendevo disperdere questa mia esperienza e voglio rimetterla al servizio della mia Regione, la Calabria. Ho sempre intrattenuto rapporti proficui con Fratelli d’Italia, in particolare con alcuni rappresentanti di governo: la mia è stata una scelta consapevole e nuova rispetto al passato con i 5 stelle».
L’ex grillina: Ottimi i rapporti con Donzelli, Ferro e Arianna Meloni”
Di FdI apprezza quella dote che il M5S non ha mai avuto: «E’ sempre stato un partito coerente, che ha fatto un percorso legato ai suoi valori ed ai suoi programmi. E che adesso ha una responsabilità di governo, con Giorgia Meloni che sta ben gestendo il Paese in maniera credibile ed autorevole. Un partito serio, che si struttura sempre di più sui territori, poteva dunque essere per me il giusto contenitore democratico». Sul candidato governatore del centrosinistra, sponda M5S, Pasquale Tridico, spara una bomba: «Non mi interessa dare giudizi perché il tempo della propaganda è finito. Ma trovo irresponsabile fare propaganda sul Reddito di cittadinanza».
Sud chiama Nord: “Noi con Occhiuto. Il suo lavoro in Calabria è evidente a tutti”
Intanto, il governatore uscente Occhiuto incassa l’endorsment di esponenti di primo piano di “Sud chiama Nord”. Solo pochi giorni fa Laura Castelli aveva mollato il campo largo. In queste ore è arrivata la nota ufficiale con cui “Sud chiama Nord sarà presente con la propria lista alle elezioni regionali in Calabria di ottobre. E con convinzione sosterremo il presidente Roberto Occhiuto. Il lavoro fatto in Calabria in questi anni è evidente a tutti e sposa in pieno quello che è il marchio di fabbrica di Sud chiama Nord: la buona amministrazione. Orgogliosi di metterci la faccia e di scendere in campo”. Lo affermano in una nota Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord e Francesco Gallo, deputato alla Camera di Sud chiama Nord. “Nelle nostre liste – aggiungono- ospiteremo anche gli amici del partito Animalista: frutto di un lavoro sinergico fatto su temi comuni”.