Bonus sport 2025: al via le procedure per richiedere 300 euro per l’attività sportiva dei figli

Dove e come

È iniziato oggi, lunedì 29 settembre 2025, a partire dalle ore 12, l’accesso al bonus sport. Le famiglie possono presentare domanda per ottenere il contributo economico destinato a sostenere le spese per attività sportive e ricreative rivolte ai minori fino a 300 euro.

L’incentivo, valido fino a esaurimento delle risorse disponibili, nasce con l’obiettivo di favorire l’accesso allo Sport anche per i ragazzi provenienti da famiglie a basso reddito, incentivando uno stile di vita sano e contrastando le disuguaglianze nell’attività motoria.

Bonus Sport 2025, via alle domande

Il contributo è rivolto ai nuclei familiari con figli a carico di età compresa tra i 6 e i 14 anni, a condizione che sia presente un Isee minorenni in corso di validità non superiore a 15mila euro. Non possono beneficiare del Bonus coloro che già usufruiscono di altri incentivi, sussidi o agevolazioni analoghe concesse da enti regionali, provinciali o comunali per le stesse prestazioni. Ogni famiglia può ottenere il contributo per un massimo di due figli.

Bonus sport: per i minori dai 6 anni è possibile richiederlo

Il valore massimo del Bonus è fissato in 300 euro per ciascun minore, da utilizzare per una sola tipologia di attività, che dovrà avere cadenza almeno bisettimanale. Il contributo non sarà erogato direttamente alle famiglie ma alle associazioni o società che organizzano i corsi, in tre tranche progressive: il 30% al momento dell’avvio delle attività, il 40% al raggiungimento della metà del percorso – previa verifica della frequenza del ragazzo – e il restante 30% al termine del corso, sempre dopo i controlli sulla presenza effettiva.

Le attività finanziabili devono essere organizzate da associazioni e società sportive dilettantistiche, enti del terzo settore o Onlus a vocazione sportiva, purché regolarmente registrati e operativi sul territorio. Per ciascun progetto approvato è previsto che i corsi abbiano inizio entro il 15 dicembre 2025 e che si concludano entro il 30 giugno 2026.

Come presentare la domanda

La domanda di accesso al Bonus va inoltrata attraverso il portale ufficiale avvisibandi.Sport.governo.it, utilizzando l’identità digitale e cioè attraverso le proprie credenziali Spid o Cie. Per verificare il requisito