Arianna Meloni tra pubblico e privato: “Giorgia era studiosa, io ribelle. Resto una militante che lavora dietro le quinte”

Intervista al Corriere

“Io preferisco il dietro le quinte, dove ci sono uomini e donne che lavorano, non è sempre necessario avere un ruolo per fare politica”. Si racconta così Arianna Meloni, capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia, ospite del ‘Tempo delle donne’, su Corriere.it., intervistata da Virginia Piccolillo, una delle firme di punta del quotidiano. “Io sono una militante, da qualche decennio e sono fiera di questo”, spiega la sorella della premier.

Arianna Meloni: io segretaria di FdI? Non c’è questa figura nel partito

“Io segretaria? No, non c’è questa figura in FdI – si schermisce Arianna Meloni – c’è la presidente che è mia sorella e io non mi voglio sostituire a lei, come potete immaginare, ma comunque dovrei fare un Congresso e vincerlo e temo che non ce la farei. Io ho uno dei 45 dipartimenti nazionali che ha Fratelli d’Italia, che è un partito che ha una sua struttura organizzativa”.

Non è mancato qualche aneddoto familiare, come quando ha ricordato l’incendio della casa Meloni quando lei e la sorella erano bambine, con la decisione successiva di andare a vivere alla Garbatella.

Arianna e l’aneddoto su Giorgia: la festicciola da bambine e l’incendio

“Organizzammo un festicciola, mia sorella disse che fui io, io dico lei, fatto sta che abbiamo messo delle candele e poi le fiamme arrivarono al soffitto. Siamo scappate di casa e finimmo da Roma Nord alla Garbatella”. E ancora, ricordando il passato: “Eravamo tre donne che vivevano da sole, io ero più ribelle, lei più studiosa. Giorgia in politica per colpa mia? Casomai per merito mio, visto che abbiamo una grande presidente del Consiglio”, rivendica. “La prima che entrò in sezione fu Giorgia, comunque”.

“Acquaroli avanti nei sondaggi? Il centrodestra sa governare”

Ricordando che “Giorgia ha rotto il tetto di cristallo”, Arianna Meloni ha ribadito: “Nella storia di tutta l’Italia non è mai esistito un capo di governo donna, la sinistra dovrebbe fare uno sforzo e riconoscerlo, dire che ci è arrivata, per merito, perché studia e si è rimboccata le maniche . Lei – dice della sorella – a un certo punto, quando la destra si era persa, ha preso i nostri valori in un partito che ha fondato, rinunciando a un seggio sicuro e a una campagna elettorale da fare comoda sul divano”.

A proposito del sondaggio di Emg different, che nelle Marche dà il centrodestra in vantaggio “mi ha fatto piacere, ma non mi ha sorpreso perché credo che Francesco Acquaroli abbia fatto un ottimo lavoro, è un militante, ha fatto tantissimo per le Marche, è una persona seria e concreta, di quelle che concretizzano i proprio progetti. Io credo che i cittadini, nonostante gli strilli di qualcuno, se ne siano resi conto. Io sono sempre molto scaramantica, quindi continueremo a raccontare tutto quello che abbiamo fatto nelle Marche. Il centrodestra unito sa governare, poi ci saranno le altre Regioni”.

“Netanyahu deve fermarsi, la missione della Flotilla pericolosa e senza senso”

Arianna Meloni interviene anche sulla questione mediorientale. “È chiarissimo che Hamas utilizza i palestinesi come carne da macello, io credo che Netanyahu”, il primo primo ministro israeliano, “debba fermarsi”, ma “bisogna trovare una strada alternativa per distruggere Hamas”. L’esponente di FdI ribadisce: “La nostra idea di due popoli due Stati quella era, e quella è rimasta. Dopodiché è un processo a cui dobbiamo arrivare: oggi nella striscia di Gaza abbiamo una situazione molto delicata, intanto abbiamo alcuni popoli islamici che non riconoscono completamente lo Stato di Israele e lo vorrebbero annientare; di contro, la Palestina non si e’ mai dotata di una organizzazione statale, ma e’ ostaggio dei terroristi di Hamas”. E sulla missione umanitaria partita dalla Global Flotilla, Meloni taglia corto: “L’Italia è la prima nazione di tutta Europa per aiuti umanitari a Gaza” la Global Sumud Flottilla “sa benissimo che lì c’è un blocco e che non potrà portare nessun aiuto”, se è una testimonianza è “molto pericolosa, senza senso”, stanno “strumentalizzando i morti di Gaza”.