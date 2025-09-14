“Amore per Kirk, anche se avete idee diverse”. Il commovente messaggio dei Coldplay (ma qualcuno li critica)

Il video di Wembley

Bellissimo messaggio dei Coldplay e brutta reazione sui social di alcuni fans che hanno criticato la band dopo che Chris Martin ha salutato l’attivista americano di destra Charlie Kirk durante un concerto allo stadio di Wembley. Durante l’esibizione, il leader della band Martin si è rivolto al pubblico prima di suonare il successo del 2005 ‘Fix You’ invitandoli ad alzare le braccia e dicendo: “Potete inviarlo alla famiglia di Charlie Kirk”, l‘attivista 31enne leader dell’organizzazione trumpiana ‘Turning Point Usa’, ucciso da uno sparo nel campus della Utah Valley University di Orem, nello Utah “Potete inviarlo alla famiglia di chiunque, potete inviarlo alle persone con cui non siete d’accordo, ma inviate loro comunque amore”, ha detto ancora l’artista.

Charlie Kirk e il messaggio d’amore dei Coldplay

Martin ha anche incoraggiato i fan a “mandare amore” ai familiari o a chiunque abbia “attraversato momenti terribili”, rivolgendosi anche alle “persone pacifiche in Medio Oriente, Ucraina, Russia, Azerbaigian, Sudan e Somalia”, seguito da fuochi d’artificio celebrativi. Il pubblico, come si vede, ha seguito l’invito di Martin ma sui social alcuni fan dei Coldplay hanno criticato la band: molti di coloro che erano presenti al concerto hanno utilizzato i social per esprimere disapprovazione nei confronti del messaggio di Martin rivolto a Kirk e alla sua famiglia. I soliti compagni che odiano…