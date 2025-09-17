Edicola SOSTIENICI

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

“Alexei Navalny è stato avvelenato”, la rivelazione choc della vedova Yulia: era morto in carcere più di un anno fa

I risultati dei test biologici

“Alexei Navalny è stato avvelenato”, la rivelazione choc della vedova Yulia: era morto in carcere più di un anno fa

Esteri - di Gabriele Caramelli - 17 Settembre 2025 alle 13:31

Emergono nuovi particolari sulla morte di Alexei Navalny, il giornalista russo e dissidente di Vladimir Putin morto in carcere più di un anno fa. A rivelare la notizia dell’avvelenamento è stata la vedova Yulia Navalnaya in un post su X. La donna ha spiegato che “‘siamo riusciti a trasferire all’estero i materiali biologici di Alexei. I laboratori di due Paesi diversi hanno condotto le analisi. Questi laboratori, indipendentemente l’uno dall’altro, hanno concluso che Alexei è stato avvelenato”. E ancora: “Questi risultati sono di pubblica importanza e devono essere pubblicati. Meritiamo tutti di sapere la verità”. Navalny è deceduto in una prigione di massima sicurezza a Kharp nella regione artica di Yamalo Nenets, a 1.900 chilometri a nord-est di Mosca, dove stava scontando una condanna a oltre 30 anni di detenzione. L’uomo era in carcere dal gennaio 2021 e aveva passato 308 giorni in isolamento dal suo arrivo in cella.

Alexei Navalny è stato avvelenato: la rivelazione choc della vedova Yulia

La notizia del decesso di Alexei Navalny è stata confermata nella mattinata del 16 febbraio 2024 ed è stata annunciata nel primo pomeriggio di quel giorno. In base ad alcuni media indipendenti, la morte sarebbe avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì. Altri ancora hanno denunciato che il leader dei dissidenti russi sarebbe stato sottoposto ad un lento avvelenamento, a partire dall’agosto precedente la sua morte.

Nonostante ciò, in base alle notizie riportate dalla locale amministrazione dei servizi penitenziari federali russi, Navalny “si è sentito male durante una passeggiata e ha quasi immediatamente perso conoscenza. Gli addetti medici dell’istituzione sono arrivati subito ed è stata chiamata una squadra per le emergenze mediche. Sono state tentate tutte le misure di rianimazione, ma non hanno portato risultati positivi. E i dottori di emergenza hanno confermato la morte del detenuto”. Per il momento, non resta che attendere la pubblicazione dei risultati custoditi all’estero.

 

 

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Gabriele Caramelli - 17 Settembre 2025