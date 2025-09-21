Al raduno di Pontida applausi e striscioni per Vannacci, clima da derby con Salvini: segui gli interventi live (video)

Il generale e il capitano

Tutto pronto sul pratone di Pontida per il tradizionale raduno della Lega per il raduno di Pontida, al via dalle 10 di domenica e in diretta streaming su Youtube.

Tra cappelli e maglie Maga o in ricordo di Charlie Kirk, i militanti sono pronti a vivere l’edizione “Liberti e Forti 2025” con sentimenti contrastanti. Dalla raccolta firme contro il “Green deal ideologico” o per la ‘Carta della Lombardia‘ alla maglietta “Loro hanno subito l’immigrazione, ora vivono nelle riserve” con l’immagine di un pellerossa come in uno storico manifesto elettorale del Carroccio, dai pasticciotti salentini ad altri prodotti tipici dal Trentino all’Emilia-Romagna come il Lambrusco, i gazebo colorano il ‘sacro suolo’, la cui superficie risulta ristretta per la presenza di un grande tendone.

Sotto lo slogan Liberti e Forti 2025

Sotto il palco con lo slogan ‘Liberi e forti’ accanto all’Alberto da Giussano e a Leone di San Marco, tra i militanti spiccano gli striscioni ‘In generale tutto benissimo!’ e ‘Il mondo al contrario’ di Roberto Vannacci. Sopra il muro con la scritta in verde ‘Padroni a casa nostra’, si legge, tra l’altro, su altri striscioni: ‘Orgogliosi di essere leghisti’ e ‘Sì autonomia Lombardia’. In cima alla collina di fronte al pratone è stato srotolato un bandierone della Lega Lombarda. In vendita anche i libri di Matteo Salvini, di Vannacci, di Armando Siri sulla flat tax e del senatore leghista Claudio Borghi.

Lo tsunami Vannacci sulla Lega di Salvini

Cristiano Romani, responsabile nazionale dei team Vannacci racconta all’Agi del battesimo a Pontida: «Stiamo venendo molti libri, molta gente si ferma e molta gente vuole fare i team. Lo tsunami Vannacci non si ferma. Questo è il nostro habitat – ha risposto ai cronisti – sabato Vannacci è stato accolto benissimo. Divergenze interne? Salvini ha parlato chiaro, con Vannacci collabora benissimo e porta un grande valore aggiunto». A chi lo sollecita chiedendo di malumori nella base leghista, ma anche tra dirigenti e amministratori, risponde: «Io non ne ho visti, Vannacci ieri è stato accolto con grande entusiasmo. E comunque ha preso mezzo milione di voti, bisogna rispettare gli elettori».

Lo show del generale al raduno dei giovani della Lega

In effetti, Vannacci ha infiammato la vigilia con la sua presenza alla festa dei giovani della Lega. «Non dobbiamo solo parlare di Charlie Kirk, dobbiamo esserne gli eredi nei palazzetti dello sport, nelle scuole, nelle strade e nelle piazze. Qualsiasi idea che avete non è mai sbagliata». Così il generale, nonché vicesegretario della Lega, alla manifestazione dei Giovani leghisti. Vannacci è salito sul palco con una maglietta con il volto di Charlie Kirk e la scritta “Freedom” ed è stato accolto dai giovani dal coro «C’è solo un generale, solo un generale». Oggi invece è atteso l’intervento di chiusura: quello del capitano Salvini.