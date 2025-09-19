Da Bossi a Vannacci: la Lega di Salvini si ritrova a Pontida con Abascal, Bardella e il figlio di Bolsonaro

La due giorni

Tutto pronto per la due giorni della Lega Pontida, prevista nel fine settimana. ”Liberi e forti” è la scritta che capeggia sul pratone della manifestazione. La leadership della Lega sarà presente in grande lustro, previsti dall’organizzazione almeno 200 pullman. Avvisati e sull’attenti i militanti pronti a riversarsi sul pratone del paese bergamasco. ”Siamo tutti pronti per la grande manifestazione che rappresenta la nostra storia” conferma all’Adnkronos Massimiliano Romeo, segretario regionale del Carroccio per la Lombardia. I vertici si aspettano ”molta gente” in un weekend di cielo sereno ”che sicuramente aiuterà”.

La Lega a Pontida con tanti nomi importanti

Tanti i big presenti: oltre al leader del partito e ministro a Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, anche il ministro dell’Istruzione e Merito, Giuseppe Valditara, e il generale Roberto Vannacci. Presenze anche dall’estero: tra gli ospiti internazionali che si alterneranno sul palco ci saranno il presidente di Vox e del partito europeo dei Patrioti Santiago Abascal, il leader di Rassemblement National (ex Front National), nonché presidente dei Patrioti al parlamento europeo, Jordan Bardella, e anche Flávio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro e componente del Senato federale del Brasile. Tra gli invitati anche il senatùr, Umberto Bossi, padre fondatore del movimento: ”Oggi Umberto compie gli anni e gli facciamo tanti auguri – dice Romeo -. Con la sua politica e la sua visione è sempre riuscito a trascendere i tempi. Vedeva lontano, e chi vede lontano lascia orme che poi si trasformano in storia”. ”Lo aspettiamo a braccia aperte” augura il segretario regionale. E’ la Lega che apre le porte a Roberto Vannacci che quest’anno vedrà di fronte a sé militanti con la spilla di Alberto da Giussano e altri con la spilla della Decima Mas, ragazzi con le bandiere della Padania e suoi fedelissimi con lo slogan “Vannacci, make Pontida great again” su felpe e magliette.

L’analisi di Roberto Castelli, ex dirigente della Lega, all’Adnkronos: “Penso sarebbe interessante fare un censimento – dice – ma secondo me quest’anno a Pontida i provenienti dalle Regioni dagli Appennini in giù supereranno quelli che vengono dagli Appennini in su”. Poi l’affondo: “Il prato di Pontida sempre più stretto perché viene sempre meno gente”. E la spiegazione, più concreta che simbolica: “Si tenga presente che una volta c’era tutta questa serie di gazebo che stavano fuori dal prato per accogliere la gente, adesso li mettono nel prato per farlo sempre più stretto”.

Il compleanno di Bossi

“Tanti affettuosi auguri a Umberto Bossi per i suoi 84 anni! Un genio grazie al quale tutto è cominciato, un coraggioso visionario che ha ridato orgoglio, speranza, voce e forza politica a milioni di italiani. Domenica sarà anche la sua Pontida, come sempre e come è giusto”, è il messaggio del segretario della Lega, Matteo Salvini, al senatùr che nel 1990 inaugurò la prima kermesse (foto in alto).