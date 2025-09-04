Ai funerali di Emilio Fede l’ultimo dramma in diretta, assente la figlia Simona: “Volevo riconciliarmi con mio padre ma mia sorella l’ha impedito”

Addio con polemica

L'addio al giornalista alla presenza di volti noti del giornalismo televisivo e segnato dall'assenza della figlia maggiore che addebita alla sorella la responsabilità della sua mancata partecipazione alle esequie

L’ultimo atto della vita di Emilio Fede, volto del giornalismo televisivo italiano, è andato in scena lontano dai riflettori che per anni sono stati puntati su di lui, nella parrocchia Dio Padre di Milano 2. È lì che oggi si sono celebrati i funerali del giornalista scomparso il 2 settembre in una struttura sanitaria di Segrate. Ed è lì che oggi Fede è stato ricordato in una cerimonia funebre che, come l’ha definita la figlia Sveva, è stata quasi una sorta di “ultima diretta”. Unaddio a cui hanno partecipato volti noti del piccolo schermo che hanno lavorato al suo fianco. Colleghi. Amici che hanno tributato il loro commosso addio all’anchorman 94enne. Tanti, da Paolo Brosio a Claudio Brachino, ma a fare notizia più che una presenza illustre è l’assenza eclatante della figlia di Emilio Fede, la primogenita: Simona Fede.

Funerali di Emilio Fede, l’addio tra giornalisti e amici. Manca solo la figlia maggiore

Lei no, non ha partecipato alle esequie del padre venuto a mancare martedì (2 settembre ndr) nella casa di riposo alle porte di Milano dove era ricoverato da circa un anno. «Non ci sarò al funerale di papà perché tutte quello che è accaduto dal 2023 fino a oggi non mi appartiene», aveva annunciato la figlia. E così è stato. Del resto, come riporta tra gli altri il sito di Open, da tempo la donna ha rotto i rapporti con la sorella Sveva, con cui non si parla da anni. E che accusa che in più occasioni «le avrebbe impedito di vedere il genitore»…

Simona punta l’indice sulla sorella Sveva

La sua assenza ai funerali del padre, insomma, sarebbe la conseguenza di una rottura profonda. Una frattura alimentata da un dolore che non si è mai rimarginato. In un’intervista, Simona ha raccontato di un rapporto complesso con il genitore, accusandolo – riporta sempre Open – «di “aver perso di vista la libertà di opinione”. E di essersi “asservito al potere”». Rapporti sempre più distanti, i loro, che la lontananza – dovuta agli anni che Simona ha vissuto all’estero per lavoro e motivi familiari – racconta di aver cercato di recuperare, trovando però a quel punto un ostacolo nella sorella Sveva. «Volevo parlare con lui per riconciliarmi – riferisce il sito citato sulla vicenda – ma mi ha tenuto lontana». E così padre e figlia non si vedevano e non parlavano da anni.

Funerali di Emilio Fede, l’ultimo dramma in diretta con l’addio

Un dramma familiare che si è consumato lontano dagli sguardi, ma che ora, con la morte di Fede, è emerso in tutta la sua amarezza. A fare da contraltare, però, un’altra nota familiare che emerge dal racconto di questa giornata funebre: il desiderio espresso dal giornalista di essere sepolto accanto alla moglie Diana De Feo, a Napoli. Proprio nella cappella di famiglia. Una scelta che, in un certo senso, sembra voler chiudere il cerchio, tornando a un’idea di famiglia che, nella realtà della vita, è stata travagliata e funestata da incomprensioni e addii. Fino a quello di oggi.