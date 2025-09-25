Aggredita troupe di “Porta a Porta” durante un servizio su una baby gang: la solidarietà di La Russa e della Rai

La giornalista Chiara Giannini, della redazione di Porta a Porta, è stata aggredita, insieme alla troupe, a Padova, nei pressi della stazione ferroviaria, mentre stava realizzando un servizio su alcune baby gang presenti nella città veneta.

Mentre Giannini si aggirava tra le attività commerciali della zona per recuperare testimonianze, tra le ore 21.30 e le 22.30, del 24 settembre, è stata respinta da alcuni soggetti all’interno del “Kebab Star” di piazzale stazione. Poco dopo, mentre si allontanava insieme al suo operatore video, è stata colpita – secondo quanto ha raccontato la giornalista Rai – prima da una pietra, e poi da una bottiglia. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine. La reporter, per fortuna, non ha riportato ferite gravi, e non è stato necessario l’intervento del personale del 118.

La solidarietà della Rai

La Rai esprime “la più ferma condanna per la grave aggressione subita dalla giornalista Chiara Giannini e dalla troupe di Porta a Porta durante la realizzazione di un reportage sulle baby gang a Padova”.

“Nel corso delle riprese – si spiega in una nota – alcuni ragazzi hanno lanciato una pietra, che ha colpito la giornalista, e delle bottiglie contro la troupe. Un episodio inaccettabile, che rappresenta un attacco diretto alla libertà di informazione e al diritto-dovere dei giornalisti di raccontare la realtà”.