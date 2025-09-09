Addio a Stefano Benni, il “compagno” satiro che faceva ridere colpendo la sinistra delle divisioni infinite

La morte di Stefano Benni, il suo ultimo desiderio. “Con grande dispiacere che devo dare notizia della scomparsa di mio padre. Era affetto da tempo da una grave malattia che lo aveva tenuto lontano dalla vita pubblica. Una cosa che Stefano mi aveva detto più volte è che gli sarebbe piaciuto che la gente lo ricordasse leggendo ad alta voce i suoi racconti. Come alcuni di voi sapranno, Stefano era molto affezionato al reading come forma artistica, lettura ad alta voce – spesso accompagnato da musicisti”, scrive in un messaggio sulla pagina facebook ‘Stefano Benni – fanpage’, Niclas Benni, figlio dello scrittore. Addio a Stefano Benni, scrittore originale e satiro della politica

Stefano Benni, scrittore, giornalista, poeta e sceneggiatore tra i più originali e amati della narrativa italiana contemporanea, aveva 78 anni. Da tempo lottava contro una malattia che, pur logorandolo nel fisico, non era riuscita a spegnere il suo spirito libero, ironico, affilato.

Autore visionario e inclassificabile, Benni ha saputo raccontare il nostro Paese con uno sguardo unico, mescolando satira politica, poesia surreale, invettiva civile e umorismo anarchico. La sua produzione letteraria ha attraversato generi e decenni, senza mai perdere freschezza e originalità, e ha accompagnato generazioni di lettori attraverso mondi fantastici, bar improbabili, ribelli emarginati e profeti visionari.

Con oltre venti romanzi e raccolte di racconti – tutti pubblicati da Feltrinelli – tra cui “Bar Sport” (prima edizione Mondadori, 1976, racconti che decretarono la sua affermazione), “Terra!” (1983), “Baol” (1990), “La Compagnia dei Celestini” (1992), “Elianto” (1996), “Saltatempo” (2001), “Achille piè veloce” (2003), “Margherita Dolcevita” (2005), Benni ha costruito un universo letterario riconoscibile, popolato da personaggi eccentrici e teneramente grotteschi, spesso vittime (ma mai complici) di una società cinica e disumanizzante.

La sua satira, intelligente e mai compiacente, ha trovato spazio anche nel giornalismo: ha scritto per testate come “L’Espresso”, “Panorama”, “Il manifesto”, “La Repubblica”, “Cuore” e “Linus”, contribuendo con la sua penna affilata a smascherare le ipocrisie della politica e della cultura italiana. Fu anche autore televisivo, tra i primi a scrivere per un giovane Beppe Grillo.